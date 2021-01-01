معلومات مهمة عن فايز سليمانى نجم الأهلى الجديد

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صورة الخبر: فايز سليمانى
فايز سليمانى

يجيد فايز سليمانى، جناح منتخب جزر القمر ونادى كورتريجك البلجيكى، الصفقة الجديدة للنادى الأهلى، اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر.
نلقى الضوء على أبرز الأقام فى ملف فايز سليمانى
قيمته التسويقية 3 ملايين يورو، وخاض مع منتخب بلاده جزر القمر 21 مباراة، وأحرز 3 أهداف.

فايز سليمانى من مواليد 14 نوفمبر 1993، ومولود فى مدينة مارسليا الفرنسية.

لعب لعدد من الأندية الفرنسية قبل التواجد فى بلجيكا بعد أن بدأ مشواره فى نادى كونسيور بمدينة مارسليا، وانتقل لنادى لوريان فى 2016، وأعير بعدها لنادى تورز قبل العودة من جديد لفريق لوريان.

انتقل إلى أجاكسيو فى يناير 2018 على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل للدورى البلجيكى مع نادى "يونيون إس جى"، ومنه لنادى كورتريجك.

خاض هذا الموسم 6 مباريات أحرز هدفًا وصنع آخر مع فريقه فى الدورى البلجيكى.

وخلال مشواره الكروى لعب 228 مباراة أحرز خلالها 60 هدفا، وصنع 34 هدفا.

المصدر: mobtada

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