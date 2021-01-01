معلومات مهمة عن فايز سليمانى نجم الأهلى الجديد

يجيد فايز سليمانى، جناح منتخب جزر القمر ونادى كورتريجك البلجيكى، الصفقة الجديدة للنادى الأهلى، اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر.
نلقى الضوء على أبرز الأقام فى ملف فايز سليمانى
قيمته التسويقية 3 ملايين يورو، وخاض مع منتخب بلاده جزر القمر 21 مباراة، وأحرز 3 أهداف.
فايز سليمانى من مواليد 14 نوفمبر 1993، ومولود فى مدينة مارسليا الفرنسية.
لعب لعدد من الأندية الفرنسية قبل التواجد فى بلجيكا بعد أن بدأ مشواره فى نادى كونسيور بمدينة مارسليا، وانتقل لنادى لوريان فى 2016، وأعير بعدها لنادى تورز قبل العودة من جديد لفريق لوريان.
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