فيديو .. السيسى ينفى إزالة المقابر أثناء تطوير صلاح سالم

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صورة الخبر: السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية
السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن هناك حركة تطويرات على طريق صلاح سالم لتخفيف الحركة المرورية، موجها رسالة لمن لهم تواجدات على الطريق سواء مقابر ذات قيمة لشخصيات نقدرها أو ذات أثر تاريخى، قائلا: "لا يمكن إننا نعمل ده تجاه مناطق فيها مقابر لشخصيات نقدرها ونحترمها أو المناطق الأثرية".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال تفقده الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، أن الدولة تعالج ذلك بالكبارى، معقبا: "بقول ده عشان منديش فرصة لحد إنه يشوه الجهد اللى بيتم".

كما قام الرئيس بتفقد سير العمل فى محور محمد عزت عادل والذى يربط بين جنوب القاهرة والقادم من حلوان بداية من طريق الأوتوستراد إلى طريق العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة أو إلى مناطق شرق القاهرة عن طريق محور الشهيد بطول 12 كم و5 حارة مرورية لكل اتجاه وتصل إلى 8 حارة مرورية لكل اتجاه فى بعض المناطق.

وقد قام الرئيس بالاطمئنان من العاملين فى المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم.

المصدر: mobtada

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