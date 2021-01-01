ويليم أمير ويلز.. ملك بريطانيا يختار ولي العهد

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ويليم أمير ويلز


في أول خطاب متلفز له ملكا لبريطانيا، أعلن الملك تشارلز الثالث منح ابنه ويليم لقب أمير ويلز ليصبح بذلك وليا للعهد.

وقال ملك بريطانيا اليوم الجمعة، إن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت مثالا ألهمه؛ مطلقا الوعود بخدمة البريطانيين بإخلاص واحترام ومحبة.

وأشار تشارلز الثالث إلى أنه على الرغم من وفاة إليزابيث الثانية، فإن قيم الملكية ستظل ثابتة؛ وسيتم دعم المبادئ الدستورية للبلد.

هذا وعبر الملك عن حبه للأمير هاري وزوجته ميغان اللذين انتقلا للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.



المصدر: تاس

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