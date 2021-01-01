فتح باب التظلم للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين .. الأحد المقبل

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تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد المقبل، فتح باب التظلم للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بنين/ بنات، ومدرسة المتفوقين بعين شمس بنين)، للعام الدراسى 2022/2023.



فتح باب التظلم للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا



يأتي ذلك بعد اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) بنين/ بنات أمس الخميس.

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وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من أعمال التنسيق الخاصة بالطلاب المجتازين للاختبارات الإلكترونية، وتسكينهم على المدارس وفقًا للسعات المتاحة بكل مدرسة، ورغبات الطلاب وذلك على النحو التالى:مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (بنين) عدد (15) مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 1000 طالب.مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (بنات) عدد (14) مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 990 طالبة.مدرسة المتفوقين بعين شمس عدد (1) مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 96 طالب.على صعيد آخر، اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2023/2022.نص القرار على أن تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أى نوع آخر من الرسـوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي.- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.- 520 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.- 505 جنيهات من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.- 220 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات).- 205 جنيهات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.