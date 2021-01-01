ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل



ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد بداية من الأسبوع المقبل الذي يبدأ غدا السبت، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة.



ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت غانم في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: يكون ارتفاع درجات الحرارة بحوالي درجة، وبداية من منتصف الأسبوع، وبالتحديد من يوم الثلاثاء المقبل، تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: يومي الثلاثاء والأربعاء المقبل، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، ونشعر بالأجواء الخريفية مع بداية نهاية الأسبوع.

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في سياق متصل، يسود طقس حار رطب في النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، في حين يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، فيما يكون معتدل الحرارة ليلًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يصبح مائلًا للحرارة رطبًا على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.ظهور السحب المنخفضةوتظهر السحب المنخفضة في الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، كما أن هناك نشاط للرياح على بعض المناطق، وذلك على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.وحذرت الأرصاد من ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط بما يتراوح بين أمواج خفيفة إلى معتدلة، بينما يشهد البحر الأحمر أمواج معتدلة إلى مضطربة، بارتفاع متر ونصف إلى مترين ونصف، باتجاه شمالي غربي.