دراسة .. استخدام الخيط في تنظيف الأسنان يقلل من الإصابة بالخرف



استخدام الخيط في تنظيف الأسنان استخدام الخيط في تنظيف الأسنان



كشفت دراسة جديدة أن استخدام الخيط بانتظام مع تنظيف الأسنان بالفرشاة؛ يمكن أن يساعد في درء فرص الإصابة بالخرف، وفقا لما جاء في صحيفة ذا صن البريطانية.



العلاقة بين أمراض اللثة والخرف

ووجد باحثون فنلنديون، أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة، وفقدان الأسنان؛ كانوا تقريبًا أكثر عرضة للإصابة بالخرف.



وتوصلت الدراسة، إلى أن الإصابة بأمراض اللثة؛ تزيد من فرص الإصابة بالخرف بنسبة 21%، مشيرة إلى أن فقدان الأسنان؛ يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالخرف بنسبة 13%.

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ويفيد الباحثون من جامعة إيسترن فنلندا في كوبيو، بأن التنظيف المنتظم للأسنان بالفرشاة والخيط- خاصة في منتصف العمر-؛ يمكن أن يكون فعالًا في المساعدة في منع المرض.السرطان وأمراض القلبويعتقد الباحثون أن عدم تنظيف الفم بشكل جيد يزيد من خطر الإصابة بعدد من المشاكل الصحية، من السرطان إلى أمراض القلب.ووجدت الدراسات السابقة أيضًا وجود صلة بين أمراض اللثة ومرض الزهايمر، حيث قال بعض الباحثين أن البكتيريا المعروفة بأنها تسبب أمراض اللثة - F. nucleatum - قد تكون متورطة في التسبب في مرض الزهايمر.قال الباحثون إن الارتباط قد يحدث بالفعل؛ لأن الأشخاص المصابين بالخرف، ينسون تنظيف أسنانهم بالفرشاة في المراحل المبكرة من المرض.وجمعت الدراسة- التي نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة- بيانات من 47 دراسة أخرى، بحثت في الارتباط بين التدهور المعرفي أو الخرف وصحة الفم.ويوجد حاليًا 944.000 شخص، مصابون بالخرف في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد، وفقًا لمركز أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة.