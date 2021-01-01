بشرتك تفضل مشرقة وناعمة .. وصفات طبيعية لتقشير البشرة



وصفات طبيعية لتقشير البشرة وصفات طبيعية لتقشير البشرة



تحتاج البشرة بين الحين والآخرلتقشيرها للتخلص من الجلد الميت المتراكم، ولكن قد تستخدم بعض النساء مستحضرات تجميل مكلفة مادياً، ويمكن استبدال ذلك بتحضير وصفات طبيعية لتقشير البشرة، والتي تعتمد على خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " treehugger".







وصفة الملح لتقشير البشرة



برغم أن الملح أكثر خشونة من السكر، لكنه يساعد على تقشير البشرة كما مطهر طبيعي وقد يساعد على قتل البكتيريا حتى تحت سطح الجلد، لذلك ينصح بوضعه على البشرة مع اتباع حركة دائرية تساعد على تفتيح المسام وإزالة خلايا الجلد الميتة، مع اتباع هذه الحركة لعدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء.

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وصفة الشوفان لتقشير البشرةيعتبر الشوفان من المكونات الطبيعية المناسبة للبشرة الحساسة، فهو أقل كشطًا من الملح والسكر، كما يساعد على تهدئة البشرة وعلاج حروق الشمس، وتقليل الإلتهاب، لذلك ينصح بطحنه وخلطه بالماء ووضعه كمعجون على الوجه، وتركه عدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء.وصفة القهوة لتقشير البشرةتساعد مادة الكافيين التي يحتوى عليها القهوة في تدفق الدم، والذي يمكن أن يقلل من ظهور السيلوليت ويجعل البشرة موحدة اللون، من خلال طحنها ووضعها على الوجه مع التدليك وتركها عدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء، مع تكرار الوصفة للحصول على نتيجة إيجابية.وصفة الزبادي لتقشير البشرةيعتبر الزبادي من الخيارات الطبيعية التي تساعد على تقشير البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة وترطيبها وذلك لإحتوائه على حمض اللاكتيك، كما يساعد على تقليل ظهور حب الشباب من خلال توزيعه على الوجه وتركه لعدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء، مع تكرار الوصفة عدة مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية مع مرور الوقت.