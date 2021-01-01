بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل بط بالعسل والبرتقال

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بط بالعسل والبرتقال


بط بالعسل والبرتقال من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، فتتميز بمذاقها الشهي و اللذيذ والمختلف أيضا عن الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل بط بالعسل والبرتقال في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير بط بالعسل والبرتقال

1 بط
1 برتقال
6 فص ثوم
3 عود روز ماري
1 ليمون

للصلصه
3/4 كوب عصير برتقال
4 ملعقه كبيره ليمون
4 ملعقه كبيره خل بلسميك
ربع كوب عسل
رشه جوزه الطيب
نصف ملعقه صغيره قرفه
عود روز ماري
ملح و فلفل
خضار حسب الرغبه



طريقة تحضير بط بالعسل والبرتقال
ننظف البطة جيدا و نتبلها جيدا بالملح و الفلفل من الداخل و الخارج
نقوم بعمل حزوز على صدر البطة
نقطع نصف ليمون الى 4 ارباع و برتقالة الى 4 ارباع
نحشي البطة بقطع البرتقال و الليمون و فصوص الثوم
نضع البطة داخل طبق الفرن و نغطيها بورق زبدة و ثم بالقصدير جيدا
ندخلها على اعلى درجة حرارة لمدة 20 دقيقة ثم نخفق الحرارة ل 180 درجة و نتركها بالفرن لمدة 3 ساعات ( نتفقدها كل 20 دقيقة و نضيف كمية من الماء عندما يقل السائل و ندهن بوجه البط بالسوائل بواسطة الفرشة)
في اخر ساعة نضيف الخضار المرغوبة الى البطة حتى تنضج و تتشرب نكهتها
نضع البطة بطبق التقديم و حولها الخضار و شرائح البرتقال
لعمل الصلصة :
عندما تنضج البطة نأخذ الدهن و السوائل المتبقية في طبق الفرن و نضعهم في طاسة على النار مع القليل من الدقيق مع التحريك المستمر و نتبل بالملح و الفلفل القرفة و الروزميري و جوزة الطيب و برش البرتقال و الليمون ثم نضيف العسل و خل البلسمك و عصير البرتقال و الليمون و نتسمر بالتقليب حتى تتجانس الصلصة
ندهن البطة بالصلصة و نضع المتبقي في طبق جانبي
تقدم ساخنة بالهنا و الشفا

المصدر: elbalad

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