بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل بط بالعسل والبرتقال



بط بالعسل والبرتقال بط بالعسل والبرتقال



بط بالعسل والبرتقال من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، فتتميز بمذاقها الشهي و اللذيذ والمختلف أيضا عن الأطباق الأخرى.



قدمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل بط بالعسل والبرتقال في المنزل بأسهل الخطوات.



مقادير بط بالعسل والبرتقال



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1 بط1 برتقال6 فص ثوم3 عود روز ماري1 ليمونللصلصه3/4 كوب عصير برتقال4 ملعقه كبيره ليمون4 ملعقه كبيره خل بلسميكربع كوب عسلرشه جوزه الطيبنصف ملعقه صغيره قرفهعود روز ماريملح و فلفلخضار حسب الرغبهطريقة تحضير بط بالعسل والبرتقالننظف البطة جيدا و نتبلها جيدا بالملح و الفلفل من الداخل و الخارجنقوم بعمل حزوز على صدر البطةنقطع نصف ليمون الى 4 ارباع و برتقالة الى 4 ارباعنحشي البطة بقطع البرتقال و الليمون و فصوص الثومنضع البطة داخل طبق الفرن و نغطيها بورق زبدة و ثم بالقصدير جيداندخلها على اعلى درجة حرارة لمدة 20 دقيقة ثم نخفق الحرارة ل 180 درجة و نتركها بالفرن لمدة 3 ساعات ( نتفقدها كل 20 دقيقة و نضيف كمية من الماء عندما يقل السائل و ندهن بوجه البط بالسوائل بواسطة الفرشة)في اخر ساعة نضيف الخضار المرغوبة الى البطة حتى تنضج و تتشرب نكهتهانضع البطة بطبق التقديم و حولها الخضار و شرائح البرتقاللعمل الصلصة :عندما تنضج البطة نأخذ الدهن و السوائل المتبقية في طبق الفرن و نضعهم في طاسة على النار مع القليل من الدقيق مع التحريك المستمر و نتبل بالملح و الفلفل القرفة و الروزميري و جوزة الطيب و برش البرتقال و الليمون ثم نضيف العسل و خل البلسمك و عصير البرتقال و الليمون و نتسمر بالتقليب حتى تتجانس الصلصةندهن البطة بالصلصة و نضع المتبقي في طبق جانبيتقدم ساخنة بالهنا و الشفا