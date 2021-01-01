كيك من أجود أنواع المخبوزات، بعد ارتفاع أسعار البيض أصبح الكيك ذو تكلفة أكبر فى إعداده.. فهل يمكن عمل كيك بدو بيض؟
نقدم لكم طريقة عمل كيك بدون بيض بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير كيكة بدون بيض
2 كوب دقيق
كوب سكر
رشة ملح
1 و ربع كوب عصير برتقال
بشر برتقال
نصف كوب زيت
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملعقة كبيرة خل
طريقة عمل كيك بدون بيض:
* فى بولة كبيرة ضعى عصير البرتقال مع بشر البرتقال والسكر والزيت واخفقيهم جيدا
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