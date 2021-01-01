لا تنقطعوا عن الزيارة .. فالأموات يشعرون بكم ولا تنسهوم بالدعاء



دعاء للميت دعاء للميت





دعاء للميت، لا ينبغي للمسلم أن ينقطع عن زيارة المقابر، لأن النبي قال "كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة".



كما أن العبد المسلم إذا ما زار القبور، تذكر بعدها أنها هي آخر رحلة الإنسان وبعدها يلاقي ربه سبحانه وتعالى والعبد لا ينبغي أن ينقطع عن زيارة أقاربه من الأموات، فعليه أن يدعوا لهم.

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