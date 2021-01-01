جوجل تقدم مجموعة من الميزات الجديدة لأجهزة أندرويد

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قدمت جوجل يوم الخميس مجموعة من الميزات الجديدة لأجهزة أندرويد ، بما في ذلك الترقية إلى خيار المشاركة الذاتية الذي يعمل مثل المنافس AirDrop من آبل ويتيح للمستخدمين نقل الملفات عبر نظامها البيئي للهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة Chromebook.



تم تصميم النطاق الواسع من الترقيات ، بدءًا من ميزة المشاركة الذاتية والأدوات المُعاد تصميمها إلى التنبيهات الصوتية والأوصاف الصوتية لـ Google TV والمشاركة الحية على Google Meet ، لتعزيز الإنتاجية والتواصل وإمكانية الوصول والترفيه لمستخدمي أندرويد.



يتعين على جوجل إرضاء عملاء أندرويد إذا أرادت التنافس بنجاح مع شركة آبل ، التي أعلنت للتو عن الكثير من الأجهزة والميزات الجديدة في حدثها أمس.

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ربما تكون الميزة الأكثر توقعًا في المجموعة هي خيار المشاركة الذاتية الجديد لـ 'مشاركة الذات'. لمشاركة الملفات مع نفسك ، اختر من أجهزة أندرويد التي تم تسجيل الدخول إليها في نفس حساب Google.عندما تم إطلاق منافس AirDrop من آبل ، "مشاركة قريبة" ، في البداية ، كان بإمكان المستخدمين فقط مشاركة الملفات بين أجهزتهم الخاصة إذا وافقوا على النقل قبل أن تبدأ عملية المشاركة. بفضل التحديث الجديد ، تزيل ميزة المشاركة الذاتية الخطوة الإضافية ويتم نقل الملفات تلقائيًا بين الأجهزة بنقرة واحدة ، لذلك لا يحتاج المستهلكون إلى تأكيد عملية النقل يدويًا.كتبت جوجل في منشور رسمي على مدونة ، أن ميزة المشاركة الذاتية ستُطرح في الأسابيع المقبلة.تحصلأداة جوجل درايف المصغرة على ضبط للوجه ، مما يوفر ثلاثة أزرار جديدة للشاشة الرئيسية حتى يتمكن الأشخاص من الوصول بسرعة إلى مستندات Google و Google Slides و Google Sheets. أصبحت أداة Google Keep الآن أكبر حجمًا وتحتوي على خط أكبر لتسهيل تدوين الملاحظات.تضيف الشركة أيضًا ميزات إلى Gboard ، لوحة مفاتيح جوجل ، التي تعمل على توسيع نطاق توفر زر 'Emojify' الخاص بها. الميزة متاحة حاليًا في تطبيق Gboard beta ، ولكن سيتمكن مستخدمو اللغة الإنجليزية قريبًا من استخدام اقتراحات الرموز التعبيرية أثناء الكتابة. يمكن للمستخدم كتابة جملة والضغط على زر 'Emojify' لإضافة الرموز التعبيرية التي يريدها بسرعة.أضافت جوجل أيضًا مجموعات Emoji Kitchen الموسمية الجديدة بحيث يمكن للمستخدمين دمج المزيد من الرموز التعبيرية. على سبيل المثال ، القرع الممزوج بفنجان قهوة يصنع رمزًا تعبيريًا لاتيه اليقطين.أيضاً ، حصل نظام التشغيل Wear OS ، نظام تشغيل الساعة الذكية من Google ، على خيار إضافة Bitmoji إلى واجهة الساعة ومربعات Keep المخصصة لكتابة الملاحظات أثناء التنقل.سيغير Bitmoji التعبيرات اعتمادًا على عوامل مثل الوقت من اليوم والطقس وما إذا كنت نائمًا أو تركض أو تستمع إلى الموسيقى أو تأكل.هناك تحديثات جديدة قادمة إلى Google Meet أيضًا. يتم طرح ميزات المشاركة المباشرة وميزات التعدد في الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد ، مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو مع ما يصل إلى 100 شخص في وقت واحد وتحديد أشخاص معينين للتركيز عليهم أثناء مكالمة جماعية كبيرة.تتيح إضافة أدوات إمكانية الوصول الجديدة للمستخدمين الذين يعانون من ضعف السمع تلقي تنبيهات على هواتفهم عند اكتشاف صوت حرج مثل أجهزة إنذار الحريق والمياه الجارية وأجهزة توقيت الفرن وطرقات الأبواب. دخلت جوجل في شراكة مع مجتمع الصم وضعاف السمع لإنشاء إشعارات صوتية ضمن علامة التبويب 'الكتابة المباشرة والإشعارات'.يمكن للمستخدمين تسجيل أصواتهم الخاصة لإضافتها إلى مكتبة التنبيهات ، وسيومض جهاز أندرويد الخاص بهم بضوء أو يهتز أو يرسل إشعارًا عند اكتشاف هذه الأصوات.