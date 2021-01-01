إنستغرام سيبدأ في اختبار ميزة إعادة الإرسال الجديدة مع مستخدمين محددين قريبًا

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يستعد إنستغرام لمنح المستخدمين القدرة على إعادة نشر مشاركات المستخدمين الآخرين ، كما أكدت الشبكة الاجتماعية لموقع TechCrunch. على الرغم من أن الشركة المملوكة لشركة ميتا لم تطلق ميزة إعادة النشر علنًا حتى الآن ، إلا أنها تخطط لبدء اختبارها مع مستخدمين محددين قريبًا.



قال متحدث باسم ميتا لـ TechCrunch في البريد الإلكتروني. 'نخطط لاختبار هذا قريبًا مع عدد قليل من الأشخاص.'



تم رصد الميزة الجديدة لأول مرة من قبل مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا ، الذي نشر لقطة شاشة تعرض علامة تبويب إعادة النشر. من المحتمل أن تكون علامة التبويب الصفحة الرئيسية لجميع المشاركات التي أعاد المستخدمون مشاركتها على حساباتهم. وفقًا للقطة الشاشة ، ستظهر علامة التبويب 'إعادة النشر' في ملفات تعريف المستخدمين جنبًا إلى جنب مع علامات تبويب المنشورات والبكرات والصور التي تم وضع علامة عليها.

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لا توجد حاليًا طريقة مباشرة لإعادة نشر مشاركة مستخدم آخر على إنستغرام ، ولكن المستخدمين الذين يرغبون في إعادة نشر المشاركات يستخدمون أحيانًا تطبيقات تابعة لجهات خارجية للقيام بذلك. ستؤدي إضافة ميزة إعادة الإرسال إلى التخلص من الحاجة إلى حلول بديلة عندما يتعلق الأمر بإعادة مشاركة المشاركات. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أنه يمكنك حاليًا مشاركة مشاركة شخص ما في قصتك ، فإن وظيفة إعادة النشر القادمة هذه ستتيح لك مشاركة المنشور في خلاصتك.من المحتمل أن تدرك إنستغرام أن العديد من مستخدميه يستخدمون بالفعل ميزة مشاركة القصص ويستخدمون أيضًا الرسائل المباشرة لمشاركة المنشورات مع الأصدقاء ، ويحاول الآن منح المستخدمين طريقة أفضل لمشاركة المنشورات التي يحبونها على نطاق واسع.