إنستغرام سيبدأ في اختبار ميزة إعادة الإرسال الجديدة مع مستخدمين محددين قريبًا

يستعد إنستغرام لمنح المستخدمين القدرة على إعادة نشر مشاركات المستخدمين الآخرين ، كما أكدت الشبكة الاجتماعية لموقع TechCrunch. على الرغم من أن الشركة المملوكة لشركة ميتا لم تطلق ميزة إعادة النشر علنًا حتى الآن ، إلا أنها تخطط لبدء اختبارها مع مستخدمين محددين قريبًا.
قال متحدث باسم ميتا لـ TechCrunch في البريد الإلكتروني. 'نخطط لاختبار هذا قريبًا مع عدد قليل من الأشخاص.'
تم رصد الميزة الجديدة لأول مرة من قبل مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا ، الذي نشر لقطة شاشة تعرض علامة تبويب إعادة النشر. من المحتمل أن تكون علامة التبويب الصفحة الرئيسية لجميع المشاركات التي أعاد المستخدمون مشاركتها على حساباتهم. وفقًا للقطة الشاشة ، ستظهر علامة التبويب 'إعادة النشر' في ملفات تعريف المستخدمين جنبًا إلى جنب مع علامات تبويب المنشورات والبكرات والصور التي تم وضع علامة عليها.
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