قبل الإعلان عنها ظهور صور للرئيس التنفيذي لشركة جوجل وهو يرتدي ساعة Pixel

آخر الأخبارعلم وتقنية › قبل الإعلان عنها ظهور صور للرئيس التنفيذي لشركة جوجل وهو يرتدي ساعة Pixel

صورة الخبر: ساعة Pixel
ساعة Pixel

من المفترض ان تقدم شركة جوجل ساعة Pixel Watch التي طال انتظارها في السادس من أكتوبر إلى جانب Pixel 7 و Pixel 7 Pro.

ستأتي هذه الساعة مزودة بقرص دائري وسيتم تثبيت نظام Wear OS 3.1 عليها مسبقًا، وستدعم مساعد جوجل وستسمح للمستخدمين بالوصول إلى التنقل في خرائط جوجل حتى لو تركوا هواتفهم الذكية في المنزل.

والآن، تم تسريب صور للرئيس التنفيذي لشركة جوجل، “سوندار بيتشاي”، وهو يرتدي الساعة الذكية التي لم يتم الإعلان عنها بعد، خلال مؤتمر في مؤتمر Vox Media Code 2022. وتم نشر هذه الصور على موقع تويتر بواسطة مارك جورمان من بلومبرج.

هذه ليست المرة الأولى التي يحضر فيها رئيس تنفيذي بجهاز لم يتم طرحه إلى حدث ما. ففي عام 2017، ظهر “تيم كوك” في جامعة أكسفورد لحضور جلسة أسئلة وأجوبة تم تسجيلها على الفيديو. وأثناء الجلوس على الأريكة، انزلق هاتف آيفون من جيبه، وبفضل مجموعة الكاميرا الخلفية المثبتة رأسياً، كان بإمكاننا القول أن الجهاز كان iPhone X الذي لم يكن معلن عنه بعد في ذلك الوقت.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قبل الإعلان عنها ظهور صور للرئيس التنفيذي لشركة جوجل وهو يرتدي ساعة Pixel

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
22967

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager