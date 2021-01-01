قبل الإعلان عنها ظهور صور للرئيس التنفيذي لشركة جوجل وهو يرتدي ساعة Pixel



ساعة Pixel ساعة Pixel

من المفترض ان تقدم شركة جوجل ساعة Pixel Watch التي طال انتظارها في السادس من أكتوبر إلى جانب Pixel 7 و Pixel 7 Pro.



ستأتي هذه الساعة مزودة بقرص دائري وسيتم تثبيت نظام Wear OS 3.1 عليها مسبقًا، وستدعم مساعد جوجل وستسمح للمستخدمين بالوصول إلى التنقل في خرائط جوجل حتى لو تركوا هواتفهم الذكية في المنزل.



والآن، تم تسريب صور للرئيس التنفيذي لشركة جوجل، “سوندار بيتشاي”، وهو يرتدي الساعة الذكية التي لم يتم الإعلان عنها بعد، خلال مؤتمر في مؤتمر Vox Media Code 2022. وتم نشر هذه الصور على موقع تويتر بواسطة مارك جورمان من بلومبرج.

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هذه ليست المرة الأولى التي يحضر فيها رئيس تنفيذي بجهاز لم يتم طرحه إلى حدث ما. ففي عام 2017، ظهر “تيم كوك” في جامعة أكسفورد لحضور جلسة أسئلة وأجوبة تم تسجيلها على الفيديو. وأثناء الجلوس على الأريكة، انزلق هاتف آيفون من جيبه، وبفضل مجموعة الكاميرا الخلفية المثبتة رأسياً، كان بإمكاننا القول أن الجهاز كان iPhone X الذي لم يكن معلن عنه بعد في ذلك الوقت.