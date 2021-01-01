قبل الإعلان عنها ظهور صور للرئيس التنفيذي لشركة جوجل وهو يرتدي ساعة Pixel

من المفترض ان تقدم شركة جوجل ساعة Pixel Watch التي طال انتظارها في السادس من أكتوبر إلى جانب Pixel 7 و Pixel 7 Pro.
ستأتي هذه الساعة مزودة بقرص دائري وسيتم تثبيت نظام Wear OS 3.1 عليها مسبقًا، وستدعم مساعد جوجل وستسمح للمستخدمين بالوصول إلى التنقل في خرائط جوجل حتى لو تركوا هواتفهم الذكية في المنزل.
والآن، تم تسريب صور للرئيس التنفيذي لشركة جوجل، “سوندار بيتشاي”، وهو يرتدي الساعة الذكية التي لم يتم الإعلان عنها بعد، خلال مؤتمر في مؤتمر Vox Media Code 2022. وتم نشر هذه الصور على موقع تويتر بواسطة مارك جورمان من بلومبرج.
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