الإعلان عن سماعة Bose QuietComfort Earbuds II اللاسلكية



Bose QuietComfort Earbuds II Bose QuietComfort Earbuds II

أعلنت Bose عن إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية QuietComfort Earbuds II التي تأتي بتقنية البلوتوث 5.3، وسعر 299 دولار.



تنطلق سماعة Bose QC Earphones II بمجموعة من التحسينات مع تصميم بحجم أصغر مقارنة بالإصدار السابق من السلسلة.



وتؤكد Bose على أن هذا الإصدار يأتي بأفضل آداء في ميزة إلغاء الضوضاء بين السماعات المنافسة في الأسواق.

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كما تأتي سماعة QC بمعايرة الصوتيات مخصصة عند إستخدام السماعة في كل مرة، حيث تعمل على قياس إستجابة الأذن وتشغيل الصوتيات وفقاً لإستجابة قتاة الأذن ومن ثم ضبط مستوى إلغاء الضوضاء والصوتيات.أيضاً تتميز السماعة باثنان من أطراف السيليكون تأتي إحداها في الداخل، بينما يأتي الطرف الأخر عند الأذن الخارجية لدعم إغلاق مثالي لتقنية إلغاء الضوضاء.كما تضم كل جهة من السماعة عدد 4 من الميكروفونات، تنقسم إلى ثلاثة من الميكروفونات في الجزء الخارجي من السماعة.أيضاً تأتي سماعة Bose QC Earphones II بميزة أخرى تعرف ب”ActiveSense”، وهي ميزة الشفافية التي تقدم من الشركة بخوارزمية جديدة مع آداء أقوى للأجهزة.كما تدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.3، ومعايير IPX4 لمقاومة الماء، ويصل عمر البطارية إلى 6 ساعات للسماعة بشكل مستقل بينما تضيف الحافظة 18 ساعة إلى عمر التشغيل، وتدعم الحافظة الشحن عبر منفذ USB C.ومن المقرر أن تتوفر سماعة Bose QuietComfort Earbuds II باثنان من الألوان هما الأبيض والأسود بسعر 299 دولار على أن يتوفر اللون الأسود فقط في البداية، وتنطلق للأسواق في 15 من سبتمبر.