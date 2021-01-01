أعلنت موتورولا عن هواتف Motorola Edge 30 Fusion وEdge 30 Neo



Motorola Edge 30 Fusion وEdge 30 Neo Motorola Edge 30 Fusion وEdge 30 Neo

أعلنت موتورولا اليوم عن هاتف Motorola Edge 30 Fusion الذي يأتي بمعدل تحديث 144Hz، كما أطلقت هاتف Edge 30 Neo خلال الحدث.



يتميز هاتف Edge 30 Fusion بشاشة P-OLED بحجم 6.55 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz.



وينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 888+ 5G، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، أو 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

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كما يأتي Edge 30 Fusion بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم 1/1.55، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما يأتي مستشعر السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/2.8.ويدعم 30 Fusion بطارية بقدرة 4400 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 68W، وينطلق Motorola Edge 30 Fusion بسعر يبدأ من 600 يورو.تقدم موتورولا هاتف Edge 30 Neo للأسواق العالمية بعدد 4 من الإختيارات في الألوان، ويتميز بشاشة pOLED بحجم 6.28 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 695 5G، ويضم بطارية بقدرة 4020 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 68W.أيضاً يأتي Edge 30 Neo بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما يأتي مستشعر السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، ومن المقرر أن يتوفر Motorola Edge 30 Neo خلال الأيام القادمة بسعر يبدأ من 370 يورو.