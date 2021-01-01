كوك: قم بشراء آيفون لوالدتك للقضاء على الفقاعات الخضراء



تيم كوك تيم كوك

منذ فترة وجوجل تقوم بالضغط على آبل لكي تدعم ميزة RCS في تطبيق الرسائل الخاصة بها iMessage حيث مازالت حتى وقتنا الحالي الرسائل التي يتم إرسالها بين أندرويد و iOS تصل على هيئة رسائل نصية عادية وهنا تظهر الرسالة على شكل فقعة خضراء على هواتف آيفون.



تيم كوك خلال حدث اليوم بعد الإنتهاء من مؤتمر آبل وجه له أحد الأشخاص سؤال عن دعم ميزة RCS في تطبيق الرسائل iMessage وقال له إذا كان ستيف جوبز متواجد حالياً ماذا سيكون شعوره عن دعم ميزة RCS في iMessage.



تيم كوك كان رده أن مستخدمين هواتف آيفون لم يطالبوا بدعم ميزة RCS في تطبيق iMessage ولذلك لم تبذل الشركة أي مجهود لدعمها وأضاف إنه يفضل أن ينتقل المستخدم إلى إستخدام هواتف آيفون للتخلص من الفقاعات الخضراء والرسائل النصية العادية.

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وذكر الشخص الذي سأل تيم كوك أن والدته لا تستطيع رؤية الفيديوهات التي يقوم بإرسالها لها بسبب إستخدامها لهاتف أندرويد وعدم دعم هواتف آيفون لميزة RCS وكان رد تيم كوك على هذا الأمر هو أن يقوم بشراء هاتف آيفون لوالدته.