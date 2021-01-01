تعلن آبل رسمياً عن ساعة Apple Watch Series 8 بمستشعرات الحرارة وكشف التصادم



ساعة Apple Watch Series 8 ساعة Apple Watch Series 8

أعلنت آبل عن ساعة Apple Watch Series 8 بجانب هواتف iPhone 14 والجيل الثاني من سماعة AirPods Pro.



ساعة Apple Watch Series 8 تأتي بشاشة من الحافة إلى الحافة وقامت آبل بإضافة مستشعرين لقياس الحرارة واحد موجود أسفل الساعة لقياس درجة الحرارة الخاصة بجسمك والآخر أسفل الشاشة لقياس درجة الحرارة المحيطة وذلك لإعطائك نتيجة أفضل وأكثر دقة.



كذلك هناك مستشعرات لمعرفة إذا كنت تعرضت لحادث بالسيارة بحيث يتم الإتصال بالطوارئ وتأتي الساعة بشريحة S8.

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بطارية الساعة تستطيع الصمود لمدة 16 ساعة ولكن هناك وضعية جديدة ستسمح لها بالصمود لمدة تصل إلى 36 ساعة والساعة متوفرة في الوقت الحالي للطلب المسبق وستتوفر للبيع يوم 16 سبتمبر بسعر 399 دولار لنسخة GPS فقط و 499 دولار للنسخة التي تدعم الإتصال.كذلك أعلنت آبل عن ساعة Apple Watch SE والتي تتوفر بسعر أرخص من ساعة Series 8 وتأتي كذلك بشريحة S8 وهي أسرع من الجيل السابق بنسبة تصل إلى 20% بفضل الشريحة الجديدة ويتوفر بها كذلك مستشعر التصادم المتواجد في Series 8.ساعة Apple Watch SE يتوفر بها مستشعر لقياس ضربات القلب وتستطيع تتبع عدد ساعات النوم.الساعة متوفرة حالياً للطلب المسبق وستتوفر للبيع يوم 16 سبتمبر بسعر 249 دولار لنسخة GPS و 299 دولار للنسخة التي تدعم الإتصال.