تعلم كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على وظيفة رائعة

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الحقيقة هي أنه في هذه الأيام من المرجح أن يقوم أصحاب العمل بعمل مسحة سريعة عن وجودك عبر الإنترنت في مرحلة ما أثناء عملية التوظيف، وما يرونه يمكن أن يحدث فرقًا إذا كنت ستحصل على الوظيفة.



5 خطوات أساسية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على وظيفتك الرائعة





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افصل بين ملفاتك الشخصية والمهنيةيجب الحفاظ على ملفات التعريف الشخصية والمهنية منفصلة أثناء زيادة ظهورك على الإنترنت، بعد كل شيء لا يرغب أصحاب العمل المحتملون في رؤية لقطات عطلتك، وقد لا يرغب أصدقاؤك وعائلتك في قراءة بيانات اعتمادك المهنية.اختر بعض الشبكات للأعمال، والبعض الآخر للاتصالات الخاصة، على سبيل المثال أستخدم Twitter و LinkedIn كمنصات مهنية، وأحتفظ بحساب Facebook لاتصالاتك الشخصية.أسس خبرتكعندما تنشر على ملفاتك المهنية، حاول مشاركة الأشياء التي تجعلك خبيرًا في مجالك، لذلك إذا كنت مهتمًا بالعافية، فشارك مقالات رائعة حول هذا الموضوع، وانشر حول كيفية الحفاظ على صحتك وما إلى ذلك.بناء علاقاتبمجرد أن تبدأ في مشاركة المحتوى، كن استباقيًا من خلال التعليق على منشورات الأشخاص المهتمين معك بنفس المجال، والتواصل مع طلبات الاتصال، وإرسال بريد إلكتروني إلى الأشخاص حول الوظائف.كل أسبوع يمكنك تحديد الأفراد في مجالك الذين ترغب في التواصل معهم والتواصل معهم برسائل شخصية قصيرة.انضم إلى مجموعات الصناعة واجعل نفسك معروفًا من خلال الانخراط في المنشورات ومشاركة محتوى الآخرين والإجابة على الأسئلة.اختر صورة ملف شخصي رائعةمن الجدير الحصول على صورة احترافية للرأس، أو الحصول على صديق لالتقاط صورة لك تبدو محترفًا، في معظم الحالات تكون صورة ملفك الشخصي هي أول ما يراه أصحاب العمل المحتملون عندما يبحثون عنك على وسائل التواصل الاجتماعي.قم بتحميل صورة تُظهر الثقة والسلطة ويفضل أن تكون صورة شخصية احترافية، إذا لم يكن لديك صورة لقطة للرأس، فقم بالترتيب لالتقاط صورة في أسرع وقت ممكن، وفي غضون ذلك استخدم أكثر لقطة احترافية لديك.خصص بعض الوقت لبناء وجودك على وسائل التواصل الاجتماعيلا تحتاج إلى قضاء ساعات يوميًا في العمل على LinkedIn الخاص بك، ولكن القليل من الوقت كل يوم سيبقى ملفك الشخصي يبدو قويًا ويبني اتصالاتك.سيساعدك بناء تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي في بناء الزخم والتميز أمام جهات التوظيف والشركات التي تتطلع إلى توظيف مرشحين نجوم مثلك تمامًا.