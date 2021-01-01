ستحصل هيونداي أيونيك 5 N على 600 حصان



هيونداي أيونيك 5 N هيونداي أيونيك 5 N

أكدت هيونداي أن نسخة الأداء من أيونيك 5 N القادمة ستصبح سيارة الأداء الرائدة في قسم N.



ستظهر السيارة المنتظرة قبل نهاية العام الجاري، من جانبه وضح ألبرت بيرمان، الرئيس السابق للقسم N والمستشار الفني التنفيذي الحالي لشركة هيونداي في لقاء صحفي أكد فيه أن أيونيك N 5 ستكون أسرع بكثير من i30 N وقال “كيف يمكن أن تكون أبطأ؟ لديها ما يقرب من 600 حصان”. واستمر ليوضح أن الرقم النهائي للقدرة الحصانية لم يتم الانتهاء منه بعد مشيرًا إلى أنه “يمكن أن يكون 580 أو 600 أو 620 حصانًا”.



بما أن السيارة هي بالأساس كهربائية، فإن إضافة صوت أداء عالي لها سيمنحها ميزة جيدة وصفها بيرمان بأصوات “الفشار” وقال “الصوت مهم بالطبع، لكنه ليس اللعبة بأكملها “. من ناحية أخرى، على عكس جميع سيارات هيونداي N الأخرى فإن أيونيك 5 N ستكون ذات دفع كلي، ووضح بيرمان إلى أنها ستتضمن وضع “الانجراف”.