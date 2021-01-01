"جرانتا" و"نيفا" طوق نجاة صناعة السيارات الروسية.. والصين أبرز المستفيدين من الأزمة

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تفتخر "لادا" العلامة التجارية للشركة المصنعة الروسية "AvtoVAZ" بالعودة إلى مستويات إنتاج ما قبل أزمة الحرب الروسية -الأوكرانية، حيث تعد AvtoVAZ واحدة من الشركات المصنعة القليلة العاملة في روسيا وطنها الأم.



وفي هذا الصدد، أصدرت "AvtoVAZ" بيانًا صحفيًا أفادت فيه بأنها عادت بمبيعات شهر أغسطس الماضي إلى مستويات ما قبل الأزمة، وذلك بفضل طرازاتها "جرانتا Granta" و"نيفا Niva".



ولتفسير ذلك، أفادت "لادا" بأنها تمكنت من طرح 18,087 وحدة في السوق الروسية في أغسطس، والتي تشمل سيارات الركاب وسيارات النقل الخفيف، وهو رقم أعلى بنسبة 75.2? من الرقم المسجل في يوليو الماضي.

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على سبيل المثال، تم بيع 11،580 وحدة من طراز "لادا جرانتا" والتي تم إنتاج كميات منها ءفاقت بكثير ما تم إنتاجه في نفس الفترة من العام 2021 بسبب العقوبات الدولية على روسيا آنذاك.وبالنظر إلى مبيعات يوليو حيث تم بيع 3،305 فقط، وفي الفترة من يناير إلى يوليو بلغت المبيعات 23,387 وحدة، فإنه يتضح مدى أهمية أرقام مبيعات شهر أغسطس من العام الحالي 2022.وبمقارنة أرقام أغسطس 2022 بأرقام يوليو 2022 سنجد تحسنًا كبيرًا في المبيعات بلغت نسبته 77? وبالمقارنة بأرقام أغسطس 2021 سنجد التحسن في المبيعات بلغت نسبته 131?.أوضحت الشركة أنها في العام الماضي واجهت مشاكل متكررة في توريد قطع الغيار وتوقف خطوط الإنتاج بشكل متكرر.. وقد بلغ متوسط مبيعات طراز "جرانتا" في عام 2021 نحو 9،286 وحدة شهريًا فقط.. فمن وجهة النظر هذه، شكل شهر أغسطس 2022 الماضي طفرةً في المبيعات.ويأتي طراز "لادا نيفا الأسطورة Lada Niva Legend" كمثال آخر للنجاح، حيث بلغت مبيعاتها 1,782 وحدة في شهر أغسطس الماضي 2022.. أما حجم مبيعات شهر يوليو فقد كان 881 وحدة، ما يمثل زيادة بنسبة 185? في المبيعات في شهر واحد.. وإذا أجرينا المقارنة على أساس سنوي مع أغسطس 2021، فقد زادت المبيعات بنسبة 17?.من يناير إلى يوليو، تم بيع 12،231 سيارة لادا نيفا ، وبالتالي فإن الأرقام تذهب بالفعل إلى 14،013 وحدة من المبيعات حتى أغسطس 2022.الآن يشكل طرازي "جرانتا Granta" و"نيفا Niva" الجزء الأكبر من حجم مبيعات العلامة التجارية في سيارات الركاب، على الرغم من إنتاج خمسة طرازات جديدة العام الماضي.وتجدر الإشارة إلى أن كلًا من "نيفا ترافل Niva Travel" و "نيفا الأسطورة Niva Legend" و"جرانتا Granta" التي تم تصنيعها بعد 1 يونيو قد حصلت على مساعدات تمويل حكومية مع خصومات تتراوح بين 20-25 ? حسب المنطقة.. وكانت الأسر التي لديها طفل قاصر، والعاملين في المجال الصحي، والمدرسين والسائقين الذين يشترون سيارتهم الأولى، أو الذين يتخلصون من سيارتهم التي يزيد عمرها عن ست سنوات هم أبرز القطاعات المستفيدة من هذا الدعم.. وسيستمر هذا الدعم حتى 1 ديسمبر .في روسيا، انتهى عملياً كل الإنتاج الذي كان يعتمد على المصنّعين الغربيين بسبب مشاكل لوجستية وعقوبات دولية.. بالإضافة إلى AvtoVAZ تمت مصادرة مصنع موسكو التابع لشركة "رينو Renault".وتمتلك AvtoVAZ الآن حصة سوقية ساحقة، حيث استحوذت على 43.4? من السوق الروسية خلال في أغسطس ، بينما كانت حصتها في العام الماضي 17.5? فقط في نفس الشهر.تستفيد بعض العلامات التجارية الصينية من هذا الوضع، مثل "هافال" التي زادت مبيعاتها بنسبة 26? واستحوذت على 7.5? من السوق الروسية (في عام 2021 كانت تمتلك 2.1?) ، وكذلك "جيلي" على الرغم من انخفاض مبيعاتها بنسبة 8.1? فهي لديها بالفعل حصة محترمة تبلغ 4.8?.