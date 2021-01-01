تنطلق تويوتا "كورولا GR" موديل 2023 في الأسواق بسعر يبدأ من 36 ألف دولار



تويوتا "كورولا GR" تويوتا "كورولا GR"

بعد ما يقرب من عام كامل من الانتظار، أعلنت صانعة السيارات اليابانية "تويوتا-Toyota" أخيرا عن التفاصيل الكاملة لسيارتها "كورولا GR"، بداية من فئاتها المختلفة وتجهيزاتها إلى أسعارها والإضافات الأخرى المتاحة.



بخلاف سيارة هوندا سيفيك "Type R"، والتي تأتي بنظام الدفع الأمامي، فإن "كورولا GR" الجديدة تأتي بنظام الدفع الكلي للعجلات (AWD)، والذي يرسل حتى 70% من قوته إلى العجلات الخلفية، وتتوفر ثلاث فئات مختلفة من السيارة بأسعار تتراوح من 35,900 دولار (ما يعادل 691 ألف جنيه) إلى 49,900 دولار (ما يعادل 960 ألف جنيه).



الفئة الـأولى "Core"

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تعتمد الفئة القياسية "CORE" من كورولا GR على محرك قادر على توليد قوة 300 حصان وعزم دوران372 نيوتن متر، وهي الفئة الوحيدة من "كورولا GR" التي تتوفر بمجموعة من الخيارات الإضافية، ومنها مجموعة "Performance" والتي تتكلف 1180 دولار إضافية، وتتضمن: ترس تفاضلي محدود الانزلاق Torsen للأمام والخلف، ودوار للفرامل الأمامية مقاس 14 بوصة، وأجزاء من الفرامل مطلية باللون الأحمر في الأمام والخلف..إلى جانب ذلك يمكن للمشترين اختيار مجموعة " Technology" مقابل 770 دولار، والتي تتضمن شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، نظام صوت "Premium JBL" ونظام ملاحة متكامل.. وأخيرًا مجموعة "Cold Weather" مقابل 500 دولار والتي تضيف إلى الهاتشباك خاصية تدفئة المقاعد وعجلة القيادة.تتوفر الفئة "Core" باللونين الأسود والأبيض، ويمكن الحصول على نسخة باللون الأحمر مقابل 425 دولارًا إضافية، ومن المنتظر وصولها لدى الموزعين خلال نوفمبر القادم.الفئة الثانية "Circuit"تأتي الفئة "Circuit " بسعر 42900 دولار (ما يعادل 825 ألف جنيه)، وتحتوي على نفس الخيارات السابقة في الفئة "Core" ولكن بشكل قياسي إلى جانب سقف مصنوع من ألياف الكربون، غطاء محرك ذو فتحات تهوية، جناح خلفي، وفي الداخل مقاعد بتصميم رياضي مكسوة بالجلد الصناعي، بالإضافة إلى مقبض ناقل الحركة مغطي بالجلد.. والجدير بالذكر أن هذا الإصدار لن يكون متاحًا حتى ربيع 2023.الفئة "MORIZO"تبدأ أسعار "Morizo Edition" وهي الفئة الأعلى من كورولا GR من 49900 دولار (ما يعادل 960 ألف جنيه) وتتمتع بنفس القوة الحصانية للإصدارين السابقين، لكن يرتفع عزم دوران إلى 399 نيوتن متر، بالإضافة إلى انفرادها بإطارات "ميشلان Cup 2" التي تزيل حوالي45.5 كيلو جرام من الوزن الإجمالي.ومن المتوقع أن يتم نفاد النسخ الـ 200 من هذا الإصدار سريعًا عقب طرحهم لدى الموزعين في ربيع 2023، حيث تنافس أمام "هوندا سفيك Type R" والتي لم تفصح الشركة حتى الآن عن أسعارها، لكن من الممكن أن تبلغ حوالي 40 ألف دولار (ما يعادل 769 ألف جنيه) كما تأتي بقوة 315 حصان، ونفس عزم الدوران في الإصدار Morizo من كورولا GR.وتعتبر "فولكس فاجن جولف R" منافسة محتملة أخرى لسيارة GR Corolla ولكن يبدأ سعرها من 45000 دولار (865 ألف جنيه)، ومثل تويوتا ، تتميز بنظام الدفع الكلي للعجلات (AWD).