سعر الذهب قى مصر اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022

سعر الذهب
بدأ سعر الذهب اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 في مصر، مسجلا نفس أسعار الذهب في نهاية تداولات يوم الخميس.
أسعار الذهب يوم الخميس في مصر
صعدت أسعار الذهب عيار 21 نحو 4 جنيهات يوم الخميس، مقابل تراجعه 2 جنيه لنفس اليوم، وارتفعت أسعار الذهب عيار 24 يوم الخميس قرب منتصف التعاملات، 4.5 جنيه مقابل انخفاضه 2.4 جنيه لنفس اليوم.
وزادت أسعار جرام الذهب اليوم عيار 18 يوم الخميس 3.5 جنيه، مقابل تراجعه 1.75 جنيه لنفس اليوم، وصعد الجنيه الذهب في تداولات الخميس 32 جنيهًا، مقابل انخفاضه لنفس اليوم 16 جنيها.
أسعار شراء الذهب اليوم في مصر
تداول جرام الذهب عيار 24 بسعر 1270.75 جنيه
تداول جرام الذهب عيار 21 بسعر 1112 جنيهًا.
تداول جرام الذهب عيار 18 بسعر 953.25 جنيه.
تداول جرام الذهب عيار 14 بسعر 741.25 جنيه.
أسعار بيع الذهب اليوم فى مصر
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1265.25 جنيه
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1107 جنيهات.
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 948.75 جنيه.
سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 738 جنيها.
أسعار الجنيه الذهب اليوم في مصر
سجلت أسعار الجنيه الذهب اليوم في السوق المحلي 88912 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.
أسعار الذهب اليوم في الدول العربية
بدأت أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 في الدول العربية، على تراجعها الذي سجلته قرب نهاية تداولات يوم الخميس.
سعر الذهب اليوم في السعودية
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 206.17 ريال.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 188.99 ريال.
تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 180.40 ريال.
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 154.63 ريال.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 120.26 ريال.
سعر الذهب اليوم في الإمارات
بلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 201.77 درهم.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 184.95 درهم.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 176.55 درهم.
وتداول سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 151.33 درهم.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 117.70 درهم.
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