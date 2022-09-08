سعر الذهب قى مصر اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022

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بدأ سعر الذهب اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 في مصر، مسجلا نفس أسعار الذهب في نهاية تداولات يوم الخميس.



أسعار الذهب يوم الخميس في مصر

صعدت أسعار الذهب عيار 21 نحو 4 جنيهات يوم الخميس، مقابل تراجعه 2 جنيه لنفس اليوم، وارتفعت أسعار الذهب عيار 24 يوم الخميس قرب منتصف التعاملات، 4.5 جنيه مقابل انخفاضه 2.4 جنيه لنفس اليوم.



وزادت أسعار جرام الذهب اليوم عيار 18 يوم الخميس 3.5 جنيه، مقابل تراجعه 1.75 جنيه لنفس اليوم، وصعد الجنيه الذهب في تداولات الخميس 32 جنيهًا، مقابل انخفاضه لنفس اليوم 16 جنيها.

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