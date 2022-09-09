أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الجمعة 9-9-2022



أسعار العملات أسعار العملات

ننشر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات مستهل تعاملات اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي.



تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلي.



أسعار العملات الأجنبية

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