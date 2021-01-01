تعرف على هاتف ريدمي 11 برايم 5G أقوى الهواتف الاقتصادية



ريدمي 11 برايم 5G ريدمي 11 برايم 5G

أعلنت شركة شاومي الصينية، عن أحدث هواتفها الاقتصادية وهو ريدمي 11 برايم 5G والذي يُعد أحد أقوى الهواتف الاقتصادية التي قد نراها هذا العام.



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وفي هذا التقرير، يستعرض موقع “يلا بيزنس” أبرز مواصفات هاتف ريدمي الجديد وسعره الذي أعلنت عنه الشركة في مؤتمر إعلامي.

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مواصفات ريدمي 11 برايم 5Gالتصميميأتي الهاتف بوزن 200 جرام، والذي يدعم منفذين لشريحتي الاتصال SIM 1 و SIM 2 بحجم Nano، يدعم الهاتف إضافة بطاقة تخزين خارجية بمنفذ مستقل خاص بها، كما يدعم الهاتف منفذ الـ microUSB 2.0، فيما يتواجد مستشعر بصمة الأصابع في جانب الهاتف، وكذلك يوجد منفذ سماعات الرأس التقليدي بقطر 3.5 مللي.الشاشةتأتي الشاشة من نوع IPS LCD كابستيف تدعم اللمس، كما تدعم ظهور 16 مليون لون مختلف، بالإضافة إلى ذلك يبلغ حجمها 6.58 بوصة، ودقتها 1080 × 2408 بكسل، مع 401 بكسل في البوصة الواحدة، وهي تدعم اللمس المتعدد، كما أنها محمية بطبقة عازلة من زجاج كورنينج الغوريلا من الإصدار الثالث، وكذلك تأتي مع الأبعاد الجديدة 20:9.الكاميرايحتوي الهاتف على كاميرا أساسية خلفية مزدوجة، العدسة الأولى بدقة 50 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 2 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4، كما تدعم ميزة ضبط تلقائي للصورة، وفلاش LED أحادي يساعد على التصوير الليلي، بالإضافة إلى ذلك تحتوي على مميزات أخرى مثل التركيز باللمس وكشف الوجه والبانوراما وخاصية HDR، كما يمكن للهاتف تصوير مقاطع فيديو بجودة 1080 بسرعة 30 إطار في الثانية الواحدة.أما الكاميرا الأمامية فهي أحادية العدسة بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2.الأداءيعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد إصدار Android 12.0 الإصدار الأخير من جوجل مع واجهة مستخدم MIUI 13، وبمعالج من نوع MediaTek MT6833 Dimensity 700 ثماني النواة بتردد (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55)، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2.أما الذاكرة، فيحتوي الهاتف على ذاكرة داخلية مساحتها 64 و 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائية 4 و 6 جيجابايت (رام)، كما يمكن إضافة بطاقة تخزين خارجية.البطاريةبطارية الهاتف قابلة للإزالة من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 5000 مللى أمبير، كما تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 وات.السعرتم إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية بسعر يبلغ نحو 180 يورو تقريبًا، أي 3400 جنيه تقريبًا.