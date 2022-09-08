تعرف على أسباب رفع سعر الدولار الجمركي وعلاقتها بالإفراج عن الواردات

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شهدت الفترة الماضية العديد من التيسيرات الجمركية التي أعلنت عنها وزارة المالية، بالتزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي أكثر من مرة خلال الأشهر الماضي.



ويتسائل العديد من المواطنين عن مدى احتمالية زيادة الأسعار أكثر بعد قرار رفع سعر العملات الأجنبية الجمركية اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022.



وفي هذا الإطار، يستعرض موقع “يلا بيزنس” أسباب ونتائج رفع سعر الدولار الجمركي وعلاقته بالتيسيرات الجمركية الأخيرة.

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رفع سعر الدولار الجمركيإن هذا القرار يعني اقتصاديًا رفع الدعم المقدم من الخزانة العامة على الاستيراد في خفض سعر صرف العملة الأجنبية جمركيًا، إذ أنه مع استمرار التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية أصبح من الصعوبة الضغط على العملة الأجنبية واحتواء التضخم ليس فقط في مصر وإنما في جميع بلدان العالم.هل سترتفع الأسعارعادة ما يقوم التجار والمستوردين بحساب تكلفة صفقاتهم المستوردة وفقًا لسعر الصرف في البنوك وليس الدولار الجمركي لو كان أقل من سعر الصرف بالبنوك؛ لذلك فإن قرار رفع سعر العملات الجمركية لن يؤثر كثيرًا على أسعار المنتجات.أهمية قرار رفع سعر الدولار الجمركيتكمن أهمية هذا القرار في عمل توازن بين سعر استيراد السلع وسعر الصرف الموجود بالبنوك حتى لا تكون هناك سوق موازية تؤثر في أداء الاقتصاد.كما أن هذا القرار يأتي دعما للاستيراد من خلال الإجراءات التيسيرية للإفراج عن الشحنات والرسائل وتقليل الضغوط الخاصة بقرار فتح الاعتمادات المستندية.بالإضافة إلى ذلك فإن القرار سيدعم الصادرات المصرية، وبالتالي يعزز قيمة الجنيه المصري ويرفع معدلات الاحتياطي النقدي.التيسيرات الجمركيةشهدت الفترة الماضية العديد من التيسيرات الجمركية التي نفذتها وزارة المالية، والتي تشمل صدور قرار وزاري بتخفيض الضريبة الجمركية على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج الواردة من الخارج، حيثكما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في أغسطس الماضي، أنه تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.يذكر أنه منذ مارس الماضي، تم العمل بسعر الصرف الأجنبي يوميا على مستوى الموانئ والمنافذ الجمركية، بعد أن كان سعر الدولار الجمركي وكذلك العملات الأخرى يتم تحديدها لمدة شهر كامل ويتم تعديلها بحسب الحاجة بقرار من وزير المالية.كما قامت وزارة المالية بإلغاء تصنيف سعر الدولار الجمركي والعملات الأخرى على واردات السلع المستوردة بحسب طبيعتها سواء كانت استراتيجية أو غير أساسية.