سامسونج جالاكسي A04s .. أحدث هواتف سامسونج الاقتصادية



جالاكسي A04s جالاكسي A04s

كشفت شركة سامسونج، عن فئة جديدة لهواتفها الاقتصادية قبل عدة أيام، وهو هاتف سامسونج جالاكسي A04s الذي يندرج تحت عائلة Samsung Galaxy A.



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وفي هذا التقرير، يستعرض موقع “يلا بيزنس” أبرز مواصفات هاتف سامسونج الجديد وسعره وفقًا لما أعلنت عنه الشركة.

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مواصفات سامسونج جالاكسي A04sالأداءلم تعلن الشركة عن تفاصيل المعالج، لكن التقارير كشف أن الهاتف يعمل بمعالج Exynos 850 بمعمارية 8 نانوميتر والمكون من أربع شرائح Cortex-A53 بتردد 2.0 جيجا هيرتز وأربعة مثلهم بنفس التردد، ومعالج الرسوميات هو Mali-G52.وكذلك فإن سعة الذاكرة العشوائية 3 جيجابايت رام بذاكرة داخلية سعتها 32 جيجابايت، كما يتكون الهاتف من ثلاثة إصدارات بذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجابايت رام بذاكرة داخلية سعتها إما 32 جيجابايت أو 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت، ويمكن إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.ويعمل الهاتف بنظام تشغيل اندوريد 12 بواجهة مستخدم One UI 4.1 Core المخففةالشاشةشاشة الهاتف من نوع IPS LCD بقطر 6.5 بوصة بمعدل 20:9، وكذلك فهي تعتمد على تصميم شق قطرة المياه وتستحوذ على 80.7ل% من مساحة الهاتف الأمامية، كما تدعم دقة عرض 1600 × 720 بيكسل كثافة 270 بيكسل لكل بوصة أي بجودة HD Plus، ومعدل تحديث 90 هيرتز.الكاميراالكاميرا الأساسة للهاتف ثلاثية العدسة، الأولى بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة f/1.8 مدعومة بتقنية التركيز التلقائي PDAF، والثانية والثالثةبدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة f/2.4 أحدهما لصور البورتريه والثانية لصور الماكرو، كما تدعم الكاميرا تصوير الفيديو بجودة 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية، وهناك كذلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة f/2.2.البطاريةتبلغ سعة بطارية الهاتف 5000 ميللي أمبير في الساعة ولا تدعم البطارية تقنية الشحن السريع، وتعتمد على منفذ USB Type-C، وهي قادرة على دعم الهاتف حتى 90 ساعة من الاستماع للموسيقى وحتى 21 ساعة من تصفح الإنترنت.السعرسيتم إطلاق الهاتف في المملكة المتحدة خلال سبتمبر الجاري بسعر يبدأ من 160 جنيه إسترليني أي حوالي 3500 جنيه مصري.