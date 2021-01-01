تبدأ من 800 دولار أمريكي..مقارنة بين هواتف آيفون الجديدة ..



آيفون آيفون

أعلنت شركة آبل، عن 4 هواتف آيفون جديدة هي آيفون 14 وآيفون 14 بلس وأيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس، والتي انتظرها الكثير من عشاق الآيفون في العالم.



وفي هذا التقرير، يرصد موقع “يلا بيزنس” الفرق بين هواتف آبل الجديدة ومواصفاتها وأسعاره وفقًا لما أعلنت عنه الشركة.



مواصفات هواتف آيفون الجديد

آيفون 14 وآيفون 14 بلس

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الشاشةيعد هاتف آيفون 14 هو الهاتف الأصغر والأرخص حاليًا من آبل، ويأتي بقطر 6.1 بوصة، في حين يأتي هاتف آيفون 14 بلس بشاشة بقطر 6.7 بوصة.البطاريةويعتبر آيفون 14 بلس، هو الأفضل بين مجموعة الهواتف التي أعلنت عنها آبل، من ناحية البطارية حيث يمكنها أن تعمل حتى 26 ساعة من مشاهدة الفيديو، بينما يمكن لبطارية iPhone 14 أن تعمل حتى 20 ساعة فقط.المعالجالهاتفان يعملان بمعالج Apple A15 ، ويعتمد على خمس شرائح.الكاميراكما يعتمدان على كاميرات بدقة 12 ميجا بيكسل (العدسة الرئيسية بمستشعر كبير بحجم بيكسل 1.9 ميكروميتر مع فتحة عدسة أكبر f/1.5، يعمل على تحسين الصور الليلية، وتحسين الصور منخفضة الإضاءة” وذلك من خلال العدسات المختلفة بما فيها العدسة الأمامية.وقد تم إضافة وضع Action Mode في الكاميرا والذي يحاكي كاميرات الحركة Action Camera ليوفر تثبيت أفضل للصورة، كما يدعم هذا الوضع تصوير الفيديو بتقنية Dolby Vision.وقد تم دعم الكاميرا الأمامية للمرة الأولى بتقنية التركيز التلقائي، وتحسين المستشعرات لتتمكن من التقاط الضوء بواقع 38 بالمائة.التصميمتم اتخاذ تصميم الشق العريض، والذي يتضمن مستشعر العمق TrueDepth .وتتميز هواتف آيفون الجديدة لأول مرة بخاصية الاتصال عبر الأقمار الصناعية والتي تتيح إمكانية إرسال الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية، وهي متاحة فقط في الطواريء.السعريبدأ من 800 دولار أمريكي لهاتف iPhone 14، وبسعر يبدأ من 900 دولار أمريكي لهاتف iPhone 14 Plus لإصدارات 128 جيجابايت.الذاكرةويتوفر الهاتفان بإصدارات بذاكرة داخلية سعتها 256 جيجابايت و512 جيجابايت.هواتف iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Maxالتصميم والشاشةتم الاعتماد في هذه الهواتف على تصميم الكبسولة في الشاشة وأطلقت عليه Dynamic Island، وبالتالي أصبحت الكاميرا الأمامية أصغر.وكذلك نقلت آبل مستشعر التقارب إلى أسفل الشاشة، وكذلك بلغ قطر الشاشة في هاتف برو 6.1 بوصة، وفي إصدار Pro Max جاءت الشاشة بقطر 6.7 بوصة.يمكن لشاشة الهاتفين الوصول إلى معدل سطوع 2000 شمعة مع تفعيل خاصية HDR، كما تدعم الشاشات معدل التحديث الديناميكي بداية من 1 هيرتز، كما خاصية الشاشة دائمة التيقظ.الكاميراالكاميرا الخلفية الأساسة تأتي بمستشعر رباعي البيكسل، لأول مرة في آبل، كما يأتي المستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة f/1.78 وحجم بيكسل 1.22 ميكروميتر.فضلًا عن ذلك تقوم الكاميرا بالتصوير بدقة 12 ميجا بيكسل افتراضيًا، وتحتوي على ميزة تثبيت الصورة المطورة Sensor-shift الجيل الثاني وخاصية التركيز التلقائي Full Focus Pixels.كما أنه بإمكان الكاميرا التقريب حتى 2x عبر تطبيق الكاميرا من خلال قص الصورة من المنتصف، وهو الوضع المثالي لوضع البورتريه Portrait Mode.وتعتمد الكاميرا على عدسة بالغة العرض بدقة 12 ميجا بيكسل بمستشعر كبير بحجم بيكسل 1.4 ميكروميتر قادر على إنتاج صور أفضل على مستوى التفاصيل والحدة مع تميز صور الماكرو أيضًا، وتبقى الكاميرا المقربة بتقريب بصري 3x وهي مدعوم بمثبت صورة بصري.المعالجالهاتفان يعملان بمعالج Apple A16 Bionic والذي يتكون من 6 شرائح، اثنان منهما للأداء وأربع لتوفير الطاقة.ويمتاز المعالج بمحرك عصبي Neural Engine مكون من 16 نواة بقدر على معالجة 16 تريليون عملية في الثانية الواحدة، وكذلك فإن معالج الرسوميات خماسي النواة فأسرع بواقع 50 بالمائة.الذاكرةيتم إصدار الهواتف بسعة 128/256/512 جيجابايت وإصدار سعة 1 تيرابايت.السعريبدأ من 999 دولار أمريكي لهاتف iPhone 14 Pro وسعر يبدأ من 1099 دولار أمريكي لإصدار Pro Max.