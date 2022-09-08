3.666 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز المسيل لليابان والصين وتايوان و كوريا الجنوبية

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صورة الخبر: استثمارات النفط
استثمارات النفط

انخفض المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنـري بالسـوق الأمريكي خلال شهر يونيو 2022 إلى 7.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية لمنظمة "أوابك " .

وأشارت النشرة الصادرة خلال شهر سبتمبر الجارى ،ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خلال شهر مايو 2022 بمقـدار 0.38 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانيةليبلغ 15.59 دولار لكل مليـون وحدة حرارية بريطانية، وارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقـدار 1.17 دولار لكل مليـون وحدة حرارية بريطانية ليبلغ 14.51 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتابعت، ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبيـة بمقدار 0.64 دولار لكـل مليـون وحدة حرارية بريطانية ليبلغ 14 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما انخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في تايوان بمقدار 2.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانيةليبلغ 15.07 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وذكرت ،أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان بلغت حوالي 3.666 مليون طن خلال شهر مايو 2022 ، مسـتأثرة بحصـة بلغت 23.1 % من الإجمالي .

المصدر: اليوم السابع

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