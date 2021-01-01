يساعد كلب شابة أمريكية مصابة بسرطان نادر على تحسين حالتها النفسية

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سبتمبر هو شهر التوعية بسرطان الأطفال، وهو السرطان الذى أصاب إحدى الشابات، حيث قالت الدكتورة ميجا مالهوترا، طبيبة من مركز سيتمان للسرطان، إن الفتاة المراهقة، مارجريت جاكواي، كانت تعاني من شكل عدواني نادر من سرطان الغدد الليمفاوية، وفقا لفوكس نيوز.



وأضافت مالهوترا: "كانت مارجريت مصابة بنوع من سرطان الغدد الليمفاوية وهو نوع من الأورام الليمفاوية اللاهودجكينية"، و في أمريكا ، يبلغ عدد الحالات الجديدة حوالي 800 حالة في السنة بين الأطفال، إنه سرطان عدواني نادر والعلاج يستغرق عامين ونصف من العلاج الكيميائي ".





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وأبلغتها مالهوترا، في عام 2019 إنها مصابة بنوع نادر من السرطان يُعرف باسم سرطان الغدد الليمفاوية التائية، وفي هذا الوقت تقريبًا، وافقت عائلة جاكواي على رعاية كلب يدعى مادي، بينما كان مالكيها، فى رحلة مع الجيش الأمريكي إلى كوريا.وقال سيث جاكواي، والد مارجريت: "لقد رأيت الكلب يعمل أكثر من أجلي لأننا كنا نقوم بالكثير بالفعل،و لكن كان له تأثير هائل على مارجريت، لقد منحها سببًا للإستيقاظ كل يوم".وأضافت مارجريت إن وجود الكلب في منزلها يلهمها "لترك السرير والنهوض منه".وأضاف والدها سيث جاكواى، "إنها تحب الكلب كثيرًا لدرجة إنه يعطيها الهدف، قبل الكلب، وكانت تنام طوال اليوم، لكنها أعطتها سببًا لترك السرير، عندما يكون الكلب في المنزل، كانت تستيقظ مبكرًا كل يوم، كانت تخرج وتتفاعل مع الكلب وتضحك مع الكلب وتبتسم أكثر".وكانت مارجريت طالبة في مدرسة الفنون المسرحية عندما تم تشخيص إصابتها بالسرطان، لقد واجهت عامين ونصف من العلاج الكيميائي خلال جائحة "كوفيد".قال مالهورتا: "إن الجزء الذي يجذب الأطفال حقًا من خلال ذلك يساهم في قدرتهم على الصمود، ومدى تأقلمهم مع كل مرضهم بشكل جيد هو وجود حيوان أليف فى المنزل مثل الكلب".