عشان لو عندك عيد ميلاد قريب..طريقة عمل تورتة الفراولة فى المنزل..



تورتة الفراولة تورتة الفراولة

تعتبر "تورتة الفراولة" من الحلوى المفضلة للكثير من الأشخاص لطعمها اللذيذ، وسهولة تحضيرها في المنزل، سواء عند التحضير لمناسبة أو لتناولها عند مشاهدة التليفزيون مع أفراد الأسرة أو حتى عند تناول وجبة الإفطار، لهذا نستعرض في التقرير، طريقة عمل تورتة الفراولة على طريقة الشيف مي صيام والتي تعتمد على خطوات بسيطة.



تورتة الفراولة

طريقة عمل تورتة فراولة: المكونات:



نص كيلو دقيق اسبونج.



6بيضات.

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فانيليا.ملعقة كبيرة من الخل.نص كوب ماءربع كيلو بودرة كريم شانتيه خام.نصف كوب سكر.2 كوب لبن مثلج.فراولة فريش.طريقة تحضير تورتة الفراولة:يجب ضرب البيض مع الفانيليا والخل ودقيق الاسبونج والماء جيداً حتي يصبح قوامها ثقيل وأبيض اللون، ثم إضافة الخليط في صينية مدهونة بالسمن، ثم تدخل فرن ساخن مسبقاً على درجة 180 لمدة 50 دقيقة، ثم تخرج وتترك لتبرد حتى يمكن تقطيعها.وتقسم طبقات الكيك الي 3 طبقات، وتسقي الطبقة الأولي بسيرب خفيف أو عصير فراولة، ثم توضع الكريمة وحبات صغيرة من الفراولة، ثم توضع طبقة كيك وتسقي بالسيرب أو عصير فراولة ثم توضع طبقة كريمة، وتوضع أخر طبقة وتسقي وتغلف بالكريمة جيداً، وترص حبات الفراولة حول التورتة وتلمع بـ"جيلي تلميع "لونة أحمر .طريقة عمل الكريمة:يجب إضافة السكر على اللبن أولاً مع التقليب حتى يذوب ثم يدخل الفريزر حتى يصبح مثلج، ثم يضرب الكريم شانتيه باللبن المثلج المحلي للحصول على قوام متماسك للكريمة.طريقة تحضير السيرب الخفيف:يجب تحضير كوب ماء على واحد إلا ربع كوب سكر ويترك على نار حتي الغليان وذوبان السكر ويترك حتى يبرد قبل إضافته على الكعكة.