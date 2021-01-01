تمنح فنلندا الأبوين إجازة 160 يوماً لرعاية الطفل



رعاية الطفل رعاية الطفل

قامت فنلندا بإقرار إصلاحات على قوانين إجازة الأبوين لرعاية الأطفال لتوفير المزيد من المساواة بين الجنسين، وابتداء من هذا الشهر، سيحظى الأبوان بإجازة لمدة 160 يوماً لكل منهما، مع وجود خيار إعطاء أي منهما ما يصل إلى 63 يوماً من الإجازات للآخر.

وقالت الحكومة إن الإصلاحات تهدف «لتسهيل التوافق بين العمل والأسرة وتعزيز تقسيم متوازن للمسؤولية لرعاية وتربية طفل بين الرجال والنساء».

وعلاوة على ذلك، أوضحت الحكومة التي ترأسها رئيسة الوزراء سانا مارين أن الإصلاح سيأخذ الأشكال المختلفة للأسرة في الحسبان.

وقالت مارين «جميع الآباء والأمهات الذين لديهم حقوق حضانة لأطفالهم سيكون لهم الحق نفسه للحصول على الدعم الأبوي». وسيكون هذا الأمر بغض النظر عن نوع الآباء، وما إذا كانا أبوين بيولوجيين أم أبوين بالتبني.

فى الوقت نفسه كانت المانيا قبل 10 سنوات قد ظهرت فيها فكرة تخصيص صناديق خاصة بالرضع الذين لا ترغب أمهاتهم بهم أو لاتستطيع كفالتهم، بحيث تقوم جهة معينة بعد ذلك بأخذهم وترتيب عملية تبنيهم لأشخاص يرغبون في ذلك، الصندوق يوضع في أماكن معنية وتوضع عليه إشارات ترشد للوصول إليه

وكانت توجد في دول عديدة ومن بينها ألمانيا أمهات، ولاسيما بين الشابات الصغيرات، تتخلي عن أطفالهن بعد ولادتهن مباشرة؛ حيث يقمن بإلقائهم في مكان مهجور وغالبا ما يلقى هؤلاء الرضع حتفهم من بعد؛ وتجنبا لوقوع مثل هذه الكوارث افتتحت قبل عشرة أعوام في مدينة هامبورغ الألمانية أول نافذة لاستقبال المواليد الذين لا ترغب أمهاتهم في الاحتفاظ بهم. والآن وصل عدد هذه النوافذ في ألمانيا إلى 80 نافذة.

بإمكان أي أم أن تذهب إلى أحد هذه النوافذ وتضع من خلاله مولودها في مهد داخل صندوق مجهز لاستقبال الرضع، ثم تتركه وتذهب دون أن يسألها أحد عن اسمها أو شخصها. وبمجرد استقرار الطفل في المهد تدق أجراس إنذار تنبه القائمين على المكان بوجود طفلا، فيسرعون لنجدته. هذا الصندوق يطلق عليه في ألمانيا عدة أسماء من بينها "نافذة الرضيع"، و"صندوق الرضيع" و"عش الرضيع" وتقوم مؤسسات خاصة وجهات كنائسية وكذلك مستشفيات بإدارة وتمويل هذه النوافذ.