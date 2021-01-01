وقعت الملكة اليزابيث الثانية في حب الأنغام الشرقية

عندما كانت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، تزور احتفال الكشافة في كولدفيلد، الذي ضم ربع مليون كشاف يمثلون ثمانين بلدًا، وقفت قليلا عند وفد كشافة إيران.
لقد أرادت الملكة إليزابيث الثانية الاستماع إلى الأنغام الشرقية التي بدأ الفريق الإيراني يعزفها، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام في عام 1957.
وفجأة ظهر بوضوح اهتمام الملكة بالنغم؛ إذ بدأت معالم الموسيقى الشرقية تظهر على ساقيها وهي تتحرك ببطء رتيب مع الطبل، حيث من الواضح بأن الملكة إليزابيث قد وقعت في حب الموسيقى للشرقية.
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