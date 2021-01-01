وقعت الملكة اليزابيث الثانية في حب الأنغام الشرقية

آخر الأخباراخبار منوعة › وقعت الملكة اليزابيث الثانية في حب الأنغام الشرقية

صورة الخبر: الملكة اليزابيث
الملكة اليزابيث

عندما كانت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، تزور احتفال الكشافة في كولدفيلد، الذي ضم ربع مليون كشاف يمثلون ثمانين بلدًا، وقفت قليلا عند وفد كشافة إيران.

لقد أرادت الملكة إليزابيث الثانية الاستماع إلى الأنغام الشرقية التي بدأ الفريق الإيراني يعزفها، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام في عام 1957.

وفجأة ظهر بوضوح اهتمام الملكة بالنغم؛ إذ بدأت معالم الموسيقى الشرقية تظهر على ساقيها وهي تتحرك ببطء رتيب مع الطبل، حيث من الواضح بأن الملكة إليزابيث قد وقعت في حب الموسيقى للشرقية.

وأخذ بها سحر اللحن فإذا بها تتمايل كأنها ترقص، ووقف الجمهور من حولها والعيون كلها «تبحلق» في التقاليد الملكية التي ضاعت بينما كان زوجها الأمير فيليب.. يبتسم للاتزان المفقود!.

وأعلن قصر باكنجهام رسميا وفاة المكلة اليزابيث الثانية، اليوم الخميس 8 سبتمبر، عن عمر يناز الـ 96 عاما.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وقعت الملكة اليزابيث الثانية في حب الأنغام الشرقية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
75901

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager