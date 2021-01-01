وقعت الملكة اليزابيث الثانية في حب الأنغام الشرقية



الملكة اليزابيث الملكة اليزابيث

عندما كانت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، تزور احتفال الكشافة في كولدفيلد، الذي ضم ربع مليون كشاف يمثلون ثمانين بلدًا، وقفت قليلا عند وفد كشافة إيران.



لقد أرادت الملكة إليزابيث الثانية الاستماع إلى الأنغام الشرقية التي بدأ الفريق الإيراني يعزفها، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام في عام 1957.



وفجأة ظهر بوضوح اهتمام الملكة بالنغم؛ إذ بدأت معالم الموسيقى الشرقية تظهر على ساقيها وهي تتحرك ببطء رتيب مع الطبل، حيث من الواضح بأن الملكة إليزابيث قد وقعت في حب الموسيقى للشرقية.

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وأخذ بها سحر اللحن فإذا بها تتمايل كأنها ترقص، ووقف الجمهور من حولها والعيون كلها «تبحلق» في التقاليد الملكية التي ضاعت بينما كان زوجها الأمير فيليب.. يبتسم للاتزان المفقود!.وأعلن قصر باكنجهام رسميا وفاة المكلة اليزابيث الثانية، اليوم الخميس 8 سبتمبر، عن عمر يناز الـ 96 عاما.