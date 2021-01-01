اعرف الحذاء المناسب حسب شكل قدمك..علشان ما تتعبش وأنت ماشى..



أشكال مختلفة للأقدام أشكال مختلفة للأقدام

توجد أشكال مختلفة للأقدام حيث يتضمن شكل القدم أصابع مختلفة الطول مقارنة ببعضها البعض، كما يختلف شكل القدم (أي العرض، والتقويس)، ولهذا يجب أن ندرك جميعًا أشكال أقدامنا، ونختار الأنواع المناسبة من الأحذية التي تناسب شكل قدمنا ??بشكل أفضل، كما أن هناك الكثير من أشكال الأقدام شيوعًا وهي الشكل الروماني واليوناني (مورتون) والمصري، لذا يستعرض" اليوم السابع "أشكال الاقدام وكيفية اختيار الحذاء المناسب لكل منهم وفقاً لموقع " emoii" كما يلي:



الشكل الروماني:



الأشخاص ذوو الشكل الروماني للقدم عادةً ما يكون لديهم أصابع القدم الثلاثة الأولى أو أكثر بنفس الطول، في حين أن الأصابع الباقية تكون أقصر، حتى إنه يقال أن الأشخاص ذوي الأقدام الرومانية يولدون لرقص الباليه، وعادة ما يكون للشكل الروماني مقدمة مربعة أو مستديرة، مما يتطلب مساحة أكبر في الحذاء الأمامي، وعند التسوق لشراء الأحذية، يجب أن يحاول أصحاب القدم الرومانى تجنب الأحذية ذات الجبهة الضيقة أو الأمامية المدببة بشكل حاد، ويبحثون عن الأحذية ذات إصبع القدم المربع، أو إصبع القدم المستدير، أو إصبع القدم المائل كلها خيارات جيدة، مثل أحذية الباليه.



القدم المصري:



معظم الأشخاص لديهم أصابع متناسقة حيث يكون طول أصابع القدم متناقصًا والإصبع الكبير هو الأطول، لكن القدم المصري هو الأكثر عرضة للإصابة بالتورم لأن إصبع القدم الأطول معرض لمستويات مختلفة من التشوه، لذلك يفضل اختيار حذاءًا به مساحة كافية للإصبع الكبير، وعرض إجمالي كافٍ لتجنب الضغط على إصبع القدم الكبير، ولا يُنصح باستخدام الأحذية المدببة الحادة لأنها تحاول بشكل أساسي ملاءمة شكل القدم.

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الشكل اليوناني:شكل القدم اليوناني المسمى أيضًا إصبع قدم "مورتون" أقل شيوعًا من القدم الرومانية والمصرية، والقدم اليونانية لها إصبع ثانٍ أطول من إصبع القدم الكبير، ثم يقل طول أصابع القدم في تشكيل درجة السلم، يمكن لمن لديه القدم اليونانية ارتداء أحذية مدببة من الأمام لأن أصابع القدم بها مساحة كافية.