مصر من أكثر المقاصد السياحية شعبية هذا العام حسب موقع أمريكى



مصر من أكثر المقاصد السياحية مصر من أكثر المقاصد السياحية



تحت عنوان تزايد الطلب السياحى على مصر، أوضح موقع "Travel Market Report" الأمريكى المتخصص فى السياحة، أن مصر تعد من أكثر المقاصد السياحية شعبية وشهرة وتشهد إقبالًا متزايدا فى الحركة السياحية، وذلك من خلال تقرير استعرض آراء عدد من أصحاب الشركات السياحية والبواخر السياحية.



ووفقا لإحصائيات واحدة من كبريات الشركات السياحية جاءت مصر كثانى أكثر مقصد سياحى شعبية وإقبالا لعملائها هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية.



كما أشار النائب التنفيذى لرئيس إحدى شركات الرحلات البحرية العالمية والتى أطلقت أول فندق عائم لها فى نهر النيل العام الماضى، أن هناك إقبالًا كبيرًا على رحلاتها فى نهر النيل مما دعا الشركة لأن تخطط لإضافة فندق عائم ثانى فى عام 2024.

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موقع ترافلوعن أسباب زيادة الطلب على مصر، أوضح ممثلو الشركات السياحية أن مصر تتيح للسائح تحقيق كافة متطلباته ورغباته السياحية أثناء زيارته لها وهو ما يميزها عن عدد من المقاصد الأخرى هذا إلى جانب أن النقل الجوى الدولى إلى مصر حاليا يحظى بثقة كبيرة ويتسم بالانتظام، فضلًا عن توافر عنصر الأمان الذى يشعر به السائحون أثناء تواجدهم فى مصر وهو ما يزيد من استمتاعهم بإقامتهم بها.