مصر من أكثر المقاصد السياحية شعبية هذا العام حسب موقع أمريكى

تحت عنوان تزايد الطلب السياحى على مصر، أوضح موقع "Travel Market Report" الأمريكى المتخصص فى السياحة، أن مصر تعد من أكثر المقاصد السياحية شعبية وشهرة وتشهد إقبالًا متزايدا فى الحركة السياحية، وذلك من خلال تقرير استعرض آراء عدد من أصحاب الشركات السياحية والبواخر السياحية.
ووفقا لإحصائيات واحدة من كبريات الشركات السياحية جاءت مصر كثانى أكثر مقصد سياحى شعبية وإقبالا لعملائها هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية.
كما أشار النائب التنفيذى لرئيس إحدى شركات الرحلات البحرية العالمية والتى أطلقت أول فندق عائم لها فى نهر النيل العام الماضى، أن هناك إقبالًا كبيرًا على رحلاتها فى نهر النيل مما دعا الشركة لأن تخطط لإضافة فندق عائم ثانى فى عام 2024.
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