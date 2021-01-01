رابط نتيجة المقبولين بـ مدارس المتفوقين (STEM)

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اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، منذ قليل نتيجة المتقدمين بمدارس المتفوقين 2022 في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بنين وبنات، ومدرسة المتفوقين بعين شمس (بنين)، للعام الدراسى (2022/2023).



وجاء أعداد المقبولين بنتيجة مدارس المتفوقين 2022 وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، كالتالي:



نتيجة مدارس المتفوقين 2022 في العلوم والتكنولوجيا (بنين) عدد (15) مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 1000 طالب.

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نتيجة مدارس المتفوقين 2022 في العلوم والتكنولوجيا (بنات) عدد (14) مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 990 طالبة.نتيجة مدارس المتفوقين 2022 بعين شمس عدد (1) مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 96 طالباً.نتيجة stem 2022ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة مدارس المتفوقين 2022 من خلال الرابط .https://stemresult.emis.gov.eg/ويتم الحصول على نتيجة مدارس المتفوقين 2022 باتباع الخطوات التالية:إدخال البيانات المطلوبة، وهى: «الرقم القومى للطالب – تاريخ الميلاد – محافظة الميلاد – النوع – رقم جلوس مدارس المتفوقين».وبعد التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح، يتم الضغط على تسجيل الدخول للحصول على نتيجة مدارس المتفوقين 2022.نتيجة اختبارات مدارس ستيم 2022وتأتى نتيجة مدارس المتفوقين 2022 بناءً على نتيجة الاختبارات الإلكترونية التى وردت من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى فى هذا الشأن، وكذلك البيان الإحصائى الخاص بأعداد الطلاب المطلوب تسكينهم بـ مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (بنين / بنات) والوارد من وحدة (Stem).نتيجة مدارس المتفوقين STEM 2022ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أنه سيتم إعلان نتيجة مدارس المتفوقين 2022 اليوم على الموقع الرسمي للوزارة، وإتاحة إجراءات التظلم من النتيجة للطلاب لدى المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بداية من الأحد الموافق 2022/9/11، وحتى الخميس الموافق 2022/9/15 بدون مقابل مادى.