هيئة الأرصاد الجوية .. تحذير شديد بشأن حالة الطقس غدا الجمعة



هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الجمعة ، ويسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .



ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية غدا الجمعة

من المتوقع ظهور السحب المنخفضة على شمال البلاد الأمر الذي يساعد في تلطيف الأجواء الحارة .

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية خلال ساعات النهار حتى الساعة 6 صباحا .وناشدت الأرصاد المواطنين بتوخى الحذر عند القيادة والالتزام بالسرعات المحددة نظرا لانتشار الشبورة المائية صباحا وحرصا على سلامة المارة والركاب.وكشفت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على أغلب الأنحاء .طقس حار بشوارع القاهرة - صورة أرشيفيةنسبة الرطوبة :- الرطوبة في السواحل الشمالية 87%.- الرطوبة في الدلتا والقاهرة 79%.- الرطوبة في شمال ووسط الصعيد والبحر الاحمر 62 %.- الرطوبة في جنوب الصعيد 20 % .طقس حار في الإسكندرية - صورة أرشيفيةحالة البحرالبحر المتوسط: معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونص والرياح شمالية غربية.-خليج السويس: خفيف وارتفاع الموج نص متر والرياح شمالية غربية.- البحر الأحمر: خفيفة إلى معتدل ارتفاع الموج من نص متر إلى متر الرياح شمالية .أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة :الصغري | العظميالقاهرة 23° 36°القليوبية 23° 36°الجيزة 23° 36°السلوم 23° 28°مطروح 24° 28°العلمين 24°. 29°واحة سيوة. 23° 32°الاسكندرية 25° 28°البحيرة 24° 35°كفرالشيخ 23° 34°دمياط 24° 28°بورسعيد 25° 28°العريش 23° 29°رفح 23° 29°الدقهلية 23° 36°الغربية 22° 37°الشرقية 23° 37°المنوفية 23° 37°الاسماعيلية. 23° 36°القنطرة غرب. 23°. 35°السويس. 23° 35°فايد. 23°. 35°نخل 19° 33°سانت كاترين. 15 ° 29°شرم الشيخ. 27° 33°الطور. 25° 34°راس سدر 25°. 30°ابو زنيمة. 25°. 30°ابو رديس. 25°. 31°دهب. 26°. 33°نويبع. 25°. 31°زعفرانة. 26°. 30°راس غارب. 25°. 30°الغردقة. 28° 33°سفاجا. 29°. 33°مرسى علم 29° 34°بورغالب. 28°. 35°القصير. 28°. 34°راس بناس. 28°. 38°شلاتين. 27° 37°ابورماد. 29°. 36°حلايب. 29° 38°راس حدربة. 29°. 38°الواحات البحرية. 22°. 35°الفرافرة. 25°. 36°الدخلة. 24°. 37°الخارجة. 24°. 37°الفيوم. 23° 37°بنى سويف 24° 36°المنيا. 24° 37°اسيوط. 25° 38°سوهاج. 24° 38°قنا. 25° 39°الاقصر. 25° 40°ادفو. 25°. 39°اسوان. 25° 40°الوادى الجديد. 23° 37°