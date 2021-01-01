فى خطوات محددة .. طريقة عمل النجرسكو بالفراخ



النجرسكو بالفراخ النجرسكو بالفراخ



المحتويات

مكونات عمل النجرسكو بالفراخ:-

مكونات عمل البشاميل

طريقة عمل النجرسكو بالفراخ:

النجرسكو من اطباق المكرونة الإيطالية الشهيرة التي يعشقها المصريون كثيرا، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.



وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل النجرسكو بالفراخ.



مكونات عمل النجرسكو بالفراخ:-

كيس مكرونة اسباجتى أو قلم حسب الرغبة

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نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح أو مكعبات صغيرة حسب الرغبة3 حبات بصل كبيرة مبشور أو مقطع شرائححبة فلفل رومى أخضر مقطع شرائححبة فلفل رومى أصفر مقطع شرائححبة فلفل رومى أحمر مقطع شرائحكوب زيتون أخضر أو أسودملحفلفل أسودجوز الطيبرشة قرفةبهارات دجاجكارىمكونات عمل البشاميل4 ملاعق كبيرة زبد4 ملاعق كبيرة دقيق5 كوب لبن حليبكوب ماء أو شوربة2 مكعب مرقة دجاجملحفلفل أبيضرشة جوز الطيبكوب جبن موزاريلاكوب جبن شيدر مبشورللوجهجبن مشكل مبشورطريقة عمل النجرسكو بالفراخ:- نسلق المكرونة نصف سلق ونصفيها ونتركها جانبا.- نجهز الحشو، حيث نحضر حلة على النار ونذوب بها الزبد، ثم نشوح البصل حتى يذبل.- نضيف الدجاج ونقلب حتى يتغير لونه، ثم نضيف جميع التوابل المذكورة بالأعلى ونقلب على نار هادئة حتى تمام نضج الدجاج.-بعدها نضيف الفلفل الألوان ونقلب حتى يفتح لونه، ثم نضيف الزيتون ونقلب سريعا، ونرفع الدجاج من على النار ونتركها جانبا.- ثم نجهز البشاميل، حيث نحمر الدقيق فى الزبد ونضيف اللبن والشوربة أو الماء تدريجيا مع التقليب السريع بمضرب يدوى، حتى يغلظ القوام، مع مراعاة أن بشاميل النجرسكو يكون خفيف قليلا.- وبعد ضبط قوام البشاميل نتبله بالملح والفلفل وجوز الطيب ومكعبات مرقة الدجاج ونقلب جيدا.- ثم نضيف الجبن إلى البشاميل وقلب حتى يذوب فهو يعطى المكرونة مذاق مميز وشهى.- ثم نرفع البشاميل من على النار نتركه جانبا.- ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.- ثم نحضر صينية فرن مدهونة زيت، ونضع فى القاع 3 ملاعق كبيرة بشاميل.- ثم نخلط المكرونة مع البشاميل وحشو الدجاج والخضروات فى بولة عميقة ونقلب جيدا.- ثم نصب خليط المكرونة والدجاج والبشاميل، فى صينية الفرن.- ثم نرش على الوجه الجبن المبشور المشكل، وندخل الصينية الفرن، حتى يحمر وجهها.- ثم نخرج المكرونة ونتركها تهدأ وتقدم بعدها ساخنة بجانب الدجاج المقلى أو الكفتة والسلطة.