9 فئات تعفى من مصروفات المدارس 2023



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات، ومقابل الخـدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية للعام الدراسي المقبل 2022-2023.



وينشر موقع القاهرة 24، للطلاب وأولياء أمورهم الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية.



الفئات المعفاة من سداد رسوم الاشتراكات والخدمات الإضافية بالمدارس 2023

1- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

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2- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.3- الطلاب يتامى الأب.4- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.5- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة.6- أبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.7- أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.8- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.9- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، وطلاب مدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.وجدير بالذكر، أن وزراة التربية والتعليم أكدت في تصريحات سابقة أنه لا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقتها.