الموز والزبادي أفضل ماسكات لترطيب البشرة



ماسكات لترطيب البشرة ماسكات لترطيب البشرة



وصفات للبشرة الجافة.. تبحث العديد من الفتيات التي تعاني من البشرة الجافة عن وصفات تعمل على ترطيب البشرة، حيث تعد البشرة الجافة ضمن أنواع البشرة التي تحتاج إلى عناية شديدة، والحرص على ترطيبها بين الحين والآخر على مدار اليوم، وعادة ما يفضل استخدام المواد الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة بشكل جيد.



وصفات للبشرة الجافة

وتتضمن وصفات للبشرة الجافة، استخدام العديد من المواد الطبيعية مثل الموز، أو استخدام الزبادي من أجل ترطيب البشرة والتخلص من حالة الجفاف، وإليكي بعض الوصفات التي يمكن استخدامها، ولكن يفضل استشارة الطبيب أولا حتى لا يحدث أي أعراض جانبية تؤثر على جاذبية البشرة.



وصفة الموز للبشرة الجافة

تتضمن وصفة الموز للبشرة الجافة، والتي تعمل على ترطيب البشرة وذلك من خلال، فرم موزه مع نصف حبة خيار، وأيضا وضع عليهم 3 ملاعق من ماء الورد حتى يصبح في شكل العجينة، يفرد على البشرة بشكل كامل ويترك لمدة 15 دقيقة، ثم يغسل بالماء البارد، ويفضل تكرار هذه الوصفة مرتين فقط في الأسبوع لمدة 3 أشهر حتى تحصل على النتيجة المطلوبة.

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وصفات للبشرة الجافةوصفة الزبادي للبشرة الجافةوتعد وصفة الزبادي للبشرة الجافة، ضمن الوصفات التي تعمل على ترطيب البشرة والتخلص من الجفاف خاصة خلال فصل الصيف، حيث يتم وضع 2 ملعقة من الزبادي ونضع عليهم ملعقة من الكركم وأيضا ملعقة من عصير الطماطم، على أن يتم مزجهم جيدا، ويوضع على الوجه لمدة 10 دقائق، ثم يغسل بالماء الفاتر.وصفة الشوفان لنضارة البشرة الجافةوهناك أيضا وصفة الشوفان لنضارة البشرة الجافة، فهي تعمل على ترطيب البشرة، من خلال وضع 3 ملاعق من الشوفان مع ملعقة من ماء الورد، وزيت شجرة الشاي، ويتم خلطهم جيدا، على أن يوضع على البشرة لمدة 10 دقائق ثم يغسل، ويفضل استخدامها 3 مرات أسبوعيا.طرق ترطيب البشرة الجافةويقدم العديد من الأطباء نصائح عن طرق ترطيب البشرة الجافة، حيث يعاني الأشخاص من جفاف البشرة بشكل كبير خلال فصل الصيف، ويمكن ترطيبها من خلال اتباع الوصفات التالية:الابتعاد بقدر الإمكان عن الأماكن التي ترتفع بها درجة الحرارةكما يفضل العمل على ترطيب البشرة من خلال استخدام الماسكات المناسبة للبشرةالحرص على غسل الوجه أكثر من مرة على مدار اليومبجانب الابتعاد عن الكافيين والقهوة والنسكافية وأيضا الشايالإكثار من تناول الماء على مدار اليوميفضل تقشير البشرة على الأقل مرة في الأسبوع وذلك من أجل التخلص من خلايا الجلد الميتةكما يجب تجنب الاستحمام كثيرًا في ماء ساخنة أو ساقعة فهي تؤدي إلى مزيد من جفاف البشرة.