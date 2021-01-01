فيديو .. أسامة الأزهري يحسم الجدل حول حكم ضرب الزوجة



أسامة الأزهري أسامة الأزهري





أوضح الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، الحكم الصحيح لضرب الزوجة، كما بين خطأ المواقع التابعة لجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين والتي تبيح ضرب الزوجة وترى ذلك من الدين.



أسامة الأزهري يحسم الجدل حول حكم ضرب الزوجة

وعرض أسامة الأزهري، عبر برنامج مساء دي إم سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية دي إم سي، نص من نصوص العلماء في القرن السادس الهجري وهو القاضي الفقية أبو بكر العربي حول مسألة ضرب الزوجة.

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وحول استناد بعض المواقع على آية: فَاضْرِبُوهُنَّ، في جواز ضرب الزوج لزوجته، أشار أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف: كأن القرآن الكريم يقول فاضربوهن جريا على ما سيقع من بعضكم، اندفاعا مع طبعه، لكن إذا أردتم نصح الشريعة لأ، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ولن يضرب خياركم، أي ليس من شأن المستقيم الطبع وليس من شأن خيار القوم، وكذلك هذا ليس من شأن أهل المروءة.وتابع أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف: كأن القرآن يقول سيقع من بعضكم حصول الضرب، يعني من شدة الغصب والاندفاع وأن الإنسان لا يملك غضبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ولن يضرب خياركم.وأكمل أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف: هناك منهج تسير عليه دار الإفتاء المصرية في إصدار الفتاوى، أما الآخرون فمتوقفين عند نفس النص لكن مضطربين في فهمه ويفهمه بما يميل إليه طبعه.وخلال الحلقة عرض الإعلامي رامي رضوان حكم صرب الزوجة، على بعض المواقع مثل إسلام ويب وبن باز، وعرض نص الفتوى التي تبيح الضربة بعد اتباع عدة خطوات.