أشرف الفيل : حق الزوجة تاخد المهر وتعمل به مشروع



أشرف الفيل أشرف الفيل



قال الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، إن المهر حق أصيل للمرأة، مضيفا: يعنى إنها تأخذ الفلوس مقدما وتضعها فى حسابها البنكي.



أشرف الفيل: يحق للزوجة أن تأخذ المهر وتعمل به مشروع

وأوضح أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية دي إم سي، اليوم الخميس: المهر حق أصيل للمرأة، يعنى إنها تأخذ الفلوس مقدما وتضعها فى حسابها البنكي، أو تعمل لها مشروع يعينها على ظروف الحياة، والرجل عليه أن يجهز كل الأمور من تجهيز العفش وخلافه بالطريقة اللي تريحه، فهذا هيضبط الوضع الاقتصادي للأسر، وكذلك ينهى الخلافات.



وأشار أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب، في زمانه أراد أن يؤسس لمن بعده من ولاة الأمور أنه يمكنه أن يأخذ قرارا في بعض المسائل أو القضايا من أجل أن يحدد أو يحجم بعض من المشكلات، لكن عصر سيدنا عمر لم يكن يصلح في التوقيت دا هذا التعديل؛ لأن الناس اللي كانت موجودة في عصره، الدرجات الإيمانية كانت عالية جدا وكان ارتباطهم بالقرآن أعلى من الأزمنة التي بعده، لكن في الوقت الحالي نحتاج إلى وضع ضوابط معينة لأن الناس جارت على الحقوق، فهناك أمور يتم يتم فعلها فى تجهيز العرس والمهور وكتابة العقود وغيرها، تتطلب تدخل الولي لوضع ضوابط.