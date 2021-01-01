وزارة التربية والتعليم تعلن مصروفات العام الدراسى الجديد



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مصروفات العام الدراسى الجديد للطلاب من رياض الأطفال حتى الثانوى العام والفنى كالتالى:







- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي.

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- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائى حتى الثالث الإعدادي.- 520 جنيهًا للصف الأول الثانوى العام.- 505 جنيهات من الصف الثانى الثانوى حتى الثالث الثانوى العام.- 220 جنيهًا للصف الأول الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات).- 205 جنيهات باقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المشار إليها فى هذه المادة من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط (القسط الأول فى أكتوبر 2022- القسط الثانى يناير 2023 - القسط الثالث مارس 2023)، فى حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومى للطالب.واستطردت: "تخفض نسبة (50%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة – معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات، من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) الواردة بهذا القرار، ولا يسرى هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين، على أن يقـوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومى للطالب، وعلى التوجيه المالى والإدارى متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية".