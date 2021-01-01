3 مرشحين نهائيين لتدريب الأهلي.. وموعد محتمل لإعلان الاسم



دي فرانشيسكو دي فرانشيسكو



اقترب مسلسل اختيار الأهلي لتدربه الجديد من الانتهاء، مع تحديد قائمة مختصرة من المرشحين لاختيار أحدهم.



وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "أوزيبيو دي فرانشيسكو ومارسيل كولر ضمن المرشحين النهائيين لتدريب الأهلي، واسم ثالث لا أفضل الكشف عنه حاليا".



وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي يفاضل حاليا بين قائمة من ثلاثة مرشحين لتدريب الفريق.

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وقال المصدر ذاته لـFilGoal.com: "الإعلان عن المدرب الجديد لن يكون اليوم أو غدا، ربما يكون السبت المقبل".دي فرانشيسكووبدأ دي فرانشيسكو مسيرته التدريبة مع فريق فيرتوس لانشيانو الإيطالي في 2008، قبل أن يتولى مسؤولية تدريب بيسكارا ثم ليتشي.وفي 2012 تولى دي فرانشيسيكو تدريب ساسولو ونجح في الصعود برفته لدوري الدرجة الأولى واستمر مع الفريق خمس مواسم وقدم خلالهم أداء جيد لينتقل إلى تدريب روما في 2017.وبقى دي فرانشيسكو مع روما لمدة موسمين وكان إنجازه الأبرز مع الفريق هو الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وإقصاء برشلونة من دور ربع النهائي بالريمونتادا الشهيرة التي سجل خلالها مانولاس الهدف الثالث.وبعد الرحيل تولى المدرب صاحب الـ 52 عاما مسؤولية تدريب سامبدوريا ثم كالياري ولم ينجح في تقديم أداء جيد برفقتهم.وكانت المحطة الأخيرة لـ دي فرانشيسكو مع نادي هيلاس فيرونا خلال الموسم الماضي ولكنه رحل بعد 4 مباريات فقط تلقى خلالهم 3 هزائم وفاز في واحدة.مارسيل كولركولر (61 عامًا) قضى مسيرته بأكملها كلاعب في نادي جراسهوبرز، وفاز معه بالدوري السويسري 7 مرات، كما يمتلك 53 مباراة دولية مع سويسرا وشارك في يورو 1996.كمدرب، تولى كولر مهمة تدريب فيل، وسانت جالين، وجراسهوبرز، وكولن الألماني، وبوخوم الألماني، ومنتخب النمسا، وبازل.ولم يرتبط كولر بأي نادٍ منذ رحيله عن بازل في 2020، وكان قد حقق معه كأس سويسرا 2019.وساهم كولر في تأهل النمسا للمرة الأولى في تاريخها إلى منافسات اليورو عبر التصفيات في 2016، بعد أن تأهلت مرة واحدة سابقة في 2008 بصفتها صاحبة الأرض.