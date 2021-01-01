بعد وفاة الملكة إليزابيث .. الأمير تشارلز ملكا لبريطانيا

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الأمير تشارلز


نصّب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ملكا لبريطانيا، بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية المعلنة قبل دقائق.

وبوفاة الملكة إليزابيث، أصبح ابنها الأكبر تشارلز البالغ 73 عاما ملكا لبريطانيا وقائدا للكومنولث الذي يضم 14 دولة وكيانا، بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.

وحسب موقع "رينكر" يصبح الأمير تشارلز وريث العرش المباشر ونجل الملكة إليزابيث ملكا رسميا للبلاد، تماما مثلما حدث معها قبل 70 عاما، وذلك بغض النظر عن شعبية أي فرد آخر في العائلة بما في ذلك الحفيد ويليام الابن البكر للأمير تشارلز.

وأعلن قصر باكنغهام تنكيس الأعلام حدادا على الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت عن عمر ناهز الـ96 عاما.

المصدر: RT + وكالات

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