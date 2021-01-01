إيهاب جلال يتولى قيادة المصري .. رسميا

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إيهاب جلال


أعلن النادي المصري تولي إيهاب جلال القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل.

وكشف النادي المصري إتمام التعاقد مع إيهاب جلال المدير الفني السابق لمنتخب مصر لمدة موسم واحد.

وأشار بيان النادي البورسعيدي إلى إتمام كامل أبو علي رئيس النادي إجراءات التعاقد مع إيهاب جلال اعتبارا من مطلع الموسم الكروي الجديد.

وكان إيهاب جلال قد سبق له تولي قيادة المصري خلال الفترة من منتصف ديسمبر 2018 وحتى فبراير 2020.

ونجح إيهاب جلال خلال فترة قيادة المصري تحقيق المركز الرابع في الدوري المصري والتأهل إلى بطولة الكونفدرالية وبلوغ الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

وتولى إيهاب جلال قيادة عددا من الأندية مثل تليفونات بني سويف ومصر للمقاصة والزمالك وأهلي طرابلس الليبي والإسماعيلي وبيراميدز.

وكانت قيادة منتخب مصر آخر محطات إيهاب جلال الفنية.
وقاد جلال منتخب مصر في ثلاث مباريات فقط خلال الفترة من 25 أبريل الماضي وحتى 16 يونيو.

المصدر: filgoal

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