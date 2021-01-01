هاني الناظر يكشف طُرق الوقاية من جدري القرود



هاني الناظر هاني الناظر



كشف الدكتور هاني الناظر، طُرق الوقاي من جدري القرود الذي تم اكتشاف أول حالة مُصاب مصري به.



وقال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمر اض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، في تصريحاته لـ«المصري اليوم»، إن طُرق الوقاية من المرض ترتبط بشكل أساسي بالحفاظ على التباعد الاجتماعي.



وتابع: «لابد من الالتزام بارتداء الكمامة، ويجب ألا نتبادل الأدوات الشخصية مع أي شخص، والابتعاد عن تناول الطعام المكشوف، أو مجهول المصدر، لأن المرض ينتقل من خلال هذه الأشياء».

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وأضاف الناظر: «جدري القرود ليس وباء قاتل، وحالات الوفاة بسببه قليلة للغاية، والسبب أنه مرض قديم وبدأ انتشاره من إفريقيا، والمثلية الجنسية والاحتكاك بالقرد الحاملة للمرض سبب انتشاره».وأكد أن جدري القرود لن يُعيد لنا ذكريات العزل المنزلي الذي واجهناه في ذروة انتشار فيروس كورونا، لأن علاج المرض متوافر.وأمس تم اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جدري القرود، وهو شخص أربعيني، وأكد أنه يتنقل دائمًا بين دولة وأخرى، ويحتك بالعديد من البشر لذلك أُصيب بالمرض، وأكدت وزارة الصحة أن المريض حالته مستقرة وتم إتخاذ جميع الإجراءت الوقائية مع المحيطين به.