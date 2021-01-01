هاني الناظر يكشف طُرق الوقاية من جدري القرود

كشف الدكتور هاني الناظر، طُرق الوقاي من جدري القرود الذي تم اكتشاف أول حالة مُصاب مصري به.
وقال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمر اض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، في تصريحاته لـ«المصري اليوم»، إن طُرق الوقاية من المرض ترتبط بشكل أساسي بالحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وتابع: «لابد من الالتزام بارتداء الكمامة، ويجب ألا نتبادل الأدوات الشخصية مع أي شخص، والابتعاد عن تناول الطعام المكشوف، أو مجهول المصدر، لأن المرض ينتقل من خلال هذه الأشياء».
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