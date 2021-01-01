تفاصيل .. بلطجية يهاجمون 4 طلاب بأسلحة نارية وكلاب مفترسة

آخر الأخباراخبار مصر › تفاصيل .. بلطجية يهاجمون 4 طلاب بأسلحة نارية وكلاب مفترسة

صورة الخبر: بلطجية يهاجمون 4 طلاب
بلطجية يهاجمون 4 طلاب


تحقق أجهزة الأمن في محافظة الجيزة المصرية، في واقعة إثارة نحو 30 من العناصر البلطجية الرعب بين السكان والتعدي على 4 طلاب جامعيين بالأسلحة النارية والبيضاء والكلاب المفترسة.

وروى المجني عليهم أن "المتهمين قدموا إلى منطقتهم دون سابق إنذار واعتدوا عليهم بالأسلحة واستخدموا مواد حارقة لإصابتهم بالعمى المؤقت"، مطالبين بالقبض على الجناة لأنهم شرعوا في قتلهم بعدما حضروا للتشاجر مع أحد الأشخاص، وحينما لم يجدوه ضربوا من وجدوه في طريقهم.

وكان من بين المعتدين عليهم أطفال، "فتدخل المصاب وحاول الدفاع عن الأطفال فانهال عليه المتهمون ضربا بالأسلحة البيضاء وأحدثوا إصابته، وخلال خروج المتهمين من السنتر قاموا بإشعال النيران لمنع المتواجدين من ملاحقتهم".

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المكان وتم التحفظ على كاميرات المراقبة التي رصدت المتهمين حال دخولهم وخروجهم، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 3199 جنح أول الشيخ زايد لسنة 2022، وتكثف أجهزة الأمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة فور ضبطهم.

المصدر: المصري اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تفاصيل .. بلطجية يهاجمون 4 طلاب بأسلحة نارية وكلاب مفترسة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
9145

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager