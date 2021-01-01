تقدم سوني كاميرا FR7… أول كاميرا روبوتية كاملة الإطار بنظام ILC في العالم



سوني كاميرا FR7 سوني كاميرا FR7

كشفت شركة سوني عن كاميرا غير عادية غير مزودة بمرآة تجمع بشكل أساسي بين تقنية كاميرا السينما FX6 والروبوتات التي يتم التحكم فيها عن بُعد. يُطلق على هذه الكاميرا اسم FR7، وهي أول كاميرا ذات عدسة قابلة للتبديل ذات إطار كامل وإمالة وزوم كامل في العالم مزودة بتقنية روبوتية قابلة للإمالة والتكبير (ILC PTZ)، وفقًا للشركة.



تقول الشركة أن الكاميرا الجديدة ترث مظهر خط السينما وتوفر عالم جديد من التصوير عن بُعد باستخدام روبوتات تحريك/إمالة/ تكبير دقيقة وسلسة (PTZ)، مما يجعلها أول كاميرا تجمع بين قابلية تبديل العدسة، مستشعر الإطار ووظيفة PTZ.



وتقول الشركة إنها مُستهدفة بشكل أساسي للاستخدام في برامج الواقع، والدراما العرضية، والبرامج الحوارية، وبرامج الطهي، ومقاطع الفيديو الموسيقية. فعلى سبيل المثال، في برامج الطهي، ستجعل من السهل تحريك الكاميرا حول الطاهي دون أن يعيق الطريق.

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وعلاوةً على ذلك، يمكن انطلاق الكاميرا في حالات الاستخدام الأكثر تقليدية لكاميرات PTZ، مثل مساحات الأحداث الثابتة واماكن العبادة والأحداث المتدفقة والحفلات الموسيقية وأماكن الزفاف وعروض الأزياء والمسارح.تتطابق الكاميرا مع كاميرا FX6 من حيث المظهر، وتتميز بمستشعر بإضاءة خلفية كاملة الإطار بدقة 10.3 ميجابكسل مع أكثر من 15 نقطة توقف من النطاق الديناميكي وأداء ISO من ISO 800 وقابل للتوسيع حتى 409600، وهو ما تقوله سوني يجعلها مثالية للوضع حيث لا يمكن دائمًا التحكم في الإضاءة. كما انها تدعم مجموعة واسعة من التنسيقات بما في ذلك ما يصل إلى 120 بكسل بدقة 4K و 4K عالي الجودة عبر HDMI و SDI.تتميز الكاميرا بتقنية التركيز التلقائي من سوني مثل التركيز البؤري التلقائي بالعين في الوقت الحقيقي والتتبع في الوقت الحقيقي لإبقاء الأهداف في نطاق التركيز.كما تتمتع الكاميرا بعملية تكبير سلسة للإمالة الشاملة يمكن أن تكون بطيئة تصل إلى 0.02 درجة في الثانية أو بسرعة تصل إلى 60 درجة في الثانية. يمكن ضبط الإعدادات المسبقة لتحريك وإمالة سلسة أو سريعة، أو إعادة ضبط سريعة. يتراوح نطاق زاوية العدسة من -170 درجة إلى 170 درجة ونطاق زاوية الميل بين -30 و + 195 درجة في الاتجاه العمودي العادي، و -210 إلى 15+ درجة معلقة من حامل السقف.تستخدم الكاميرا تطبيق ويب للتحكم الجديد تمامًا في الكاميرا بالإضافة إلى جهاز التحكم عن بعد متعدد الكاميرات RM-IP500 Pro. يمكن الوصول إلى واجهة تطبيق الويب من جهاز لوحي أو كمبيوتر شخصي وتستخدم تصميم شاشة ذكي وتشغيل سهل عن طريق التحكم في التركيز البؤري التلقائي باللمس.تتميز الكاميرا بالاتصال السهل الذي يتم الحصول عليه عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الفريد الخاص بها الموجود على الكاميرا نفسها ويمكن مسحه ضوئيًا باستخدام جهاز لوحي. يمكن استخدامه عبر شبكة Wi-Fi أو إيثرنت.يمكن للكاميرا نفسها تسجيل الوسائط بطريقتين مختلفتين، بما في ذلك دعم بطاقات الذاكرة CFexpress Type A و SDXC المدمجة في قاعدة النموذج، وليس وحدة الكاميرا. تحتوي الكاميرا على مخرج SDI، ومخرج بصري، ومخرج HDMI من النوع A، ومدخل صوت (XLR من نوع 5-pin) ويمكن تشغيله عبر LAN أو DC IN.ستتوفر الكاميرا في نهاية شهر نوفمبر مقابل 9699 دولارًا للهيكل فقط، في حين أن مجموعة الكاميرا ستكلف 12199 دولارًا والتي تتضمن عدسة 28-135 مم f/4 PTZ.