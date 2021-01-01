منها إخفاء الأونلاين..7 ميزات عظيمة تصل واتساب قريبا..

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يعمل واتساب WhatsApp، باستمرار على تحسين تجربة المستخدم لتطبيق المراسلة، حيث أطلقت تطبيق التراسل الفورية المملوكة لشركة ميتا Meta، العديد من الميزات لرفع تجربة المستخدم والخصوصية بما في ذلك حظر لقطات الشاشة لميزة العرض لمرة واحدة، وردود الفعل بالرموز التعبيرية للرسائل، ونقل الدردشات بين iOS و أندرويد، وكتم صوت مشاركين محددين في المكالمات الصوتية والمزيد.



وبحسب ما ذكره موقع “indiatoday”، يختبر واتساب حاليا بعض الميزات الجديدة التي تعمل على تحسين تجربة المستخدم وخصوصيته على المنصة، إليك بعض المزايا التي سيتم الإعلان عنها قريبا.



1. عرض المشاركين السابقين في المجموعات:

يعمل واتساب على تسهيل رؤية المشاركين السابقين في المجموعات، ففي الوقت الحالي، يمكنك فقط مشاهدة قائمة جميع المشاركين الذين هم جزء من مجموعة واتساب، ولكن في تحديث مستقبلي قد تتمكن من معرفة من غادر المجموعة أو تمت إزالته خلال الـ 60 يوما الماضية، وسيتمكن من رؤية هذه القائمة جميع أعضاء المجموعة ومسؤولي المجموعة.

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2. أفتار واتساب:ميزة أخرى مشابهة لـ إنستجرام Instagram وفيسبوك Facebook، سيسمح واتساب للمستخدمين أيضًا بإنشاء صورة شخصية كرتونية ثلاثية الأبعاد خاصة بهم واستخدامها في الدردشات والقصص على التطبيق، باستخدام هذه الميزة ستتمكن من إرسال صور رمزية أو ملصقات من صورتك الشخصية أو استخدامها كصورتك أثناء مكالمات الفيديو.3. إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت:على غرار خاصية إخفاء آخر ظهور، سيسمح واتساب للمستخدمين قريبا بإخفاء حالة اتصالهم بالإنترنت، عندما تستخدم التطبيق لن يتمكن الأشخاص من رؤية حالتك أو ميزة “متصل الآن” ستحصل على خيارين جديدين: “الجميع” و “آخر ظهورباستثناء.." حيث يمكنك الاختيار من بين جهات الاتصال لإخفاء حالتك عبر الإنترنت عنهم.4. ميزة ردود الفعل لحالات واتساب:ميزة أخرى مقتبسة من موقع إنستجرام وفيسبوك، قد يطلقها واتساب قريبًا وهي ميزة ردود فعل الحالة للمستخدمين، حيث سيتم إرسال رد فعلك على الحالة كرسالة.5. ميزة حذف مسؤول مجموعة:الميزة الكبيرة التالية التي هي قيد التطوير أيضا وهي ميزة تسمح لمسؤول المجموعة بحذف أي رسالة مرسلة في المجموعة، سيعطي هذا أيضًا مزيدًا من التحكم للمسؤولين في تنظيم رسائل المجموعة.6. ميزة زيادة الحد الزمني لحذف الرسائل المرسلة:يخطط واتساب أيضًا لزيادة الحد الزمني للمستخدمين لحذف الرسائل المرسلة، حاليا يبلغ الحد الزمني لحذف الرسائل المرسلة إلى أي شخص هو ساعة و 8 دقائق و 16 ثانية، لكن قد تحصل على وقت إضافي لنفس الميزة تزيد عن 48 ساعة.7. المزيد من المشاركين في مكالمة جماعية:يقال إن واتساب يعمل على إضافة المزيد من المشاركين في المكالمات الصوتية الجماعية ضمن المجموعات.