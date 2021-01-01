CD Projekt Red إصدار Cyberpunk 2077 Patch 1.6 لجميع المنصات الرئيسية

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Cyberpunk 2077

أصدرت CD Projekt Red إصدار 1.6 للعبة Cyberpunk 2077، ولكن لسوء الحظ، سيكون هذا التحديث الأخير المتاح للأجهزة من الجيل الأخير.

كانت الإصدارات السابقة من اللعبة تحتوي في الأصل على العديد من المشكلات التي كانت شبه غير قابلة للعب.

وعلى الرغم من أن التصحيحات قد حسنت اللعبة بشكل كبير منذ ذلك الحين، فمن الواضح أن CD Projekt Red واجهت مشكلة في التعامل مع القيود التكنولوجية للجيل الأخير من قبل.

سيكون Patch 1.6 متاح للجميع، والتحديث مجاني. يُطلق على التصحيح اسم “Edgerunners Update”، وبعض محتوياته مستوحاة من الرسوم المتحركة العرضية القادمة، Cyberpunk: Edgerunners.

لا يضيف تصحيح 1.6 أي مهام قصة رئيسية إلى Cyberpunk 2077، لكنه يضيف بعض العربات والأسلحة والميزات.

المصدر: بوابه المتميز

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