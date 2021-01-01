CD Projekt Red إصدار Cyberpunk 2077 Patch 1.6 لجميع المنصات الرئيسية

أصدرت CD Projekt Red إصدار 1.6 للعبة Cyberpunk 2077، ولكن لسوء الحظ، سيكون هذا التحديث الأخير المتاح للأجهزة من الجيل الأخير.
كانت الإصدارات السابقة من اللعبة تحتوي في الأصل على العديد من المشكلات التي كانت شبه غير قابلة للعب.
وعلى الرغم من أن التصحيحات قد حسنت اللعبة بشكل كبير منذ ذلك الحين، فمن الواضح أن CD Projekt Red واجهت مشكلة في التعامل مع القيود التكنولوجية للجيل الأخير من قبل.
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